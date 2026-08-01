SUCCESSOS
Detingut per assaltar una jove en un portal de Ronda Sant Martí
La va agafar del coll i la va tirar a terra
Agents de paisà dels Mossos d’Esquadra, coneguts com a fures, van detenir dijous a Cappont un home de 35 anys acusat d’assaltar la matinada anterior una jove de 21 anys en un portal per robar-li el mòbil, segons ha pogut saber aquest diari. El lladre va agafar la víctima pel coll i la va tirar a terra. El sospitós, al qual consten sis antecedents, el van arrestar com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.
L’assalt es va produir al voltant de la 1.00 h de dijous al carrer Ronda Sant Martí quan una jove de 21 anys estava accedint al portal del seu domicili. En el moment que estava enviant un missatge va ser abordada per un individu, que la va agafar del coll, la va tirar a terra, li va robar el dispositiu i va fugir molt de pressa.
Al lloc van acudir els Mossos d’Esquadra que, amb la descripció que els va fer la víctima, van fer una recerca per la zona però sense localitzar el sospitós. Posteriorment, agents van localitzar el mòbil en un solar del carrer Sant Andreu. El presumpte lladre va ser localitzat i detingut a les 13.15 hores de dijous al carrer Agustins, a Cappont.
Trencament
D’altra banda, els fures van detenir ahir al migdia un home al carrer Maria Sauret, a Noguerola, acusat de trencar una ordre d’allunyament. Els agents havien estat alertats que una dona se n’hauria anat d’un centre i que podria estar amb un individu del qual havia estat parella i que té en vigor una ordre de prohibició d’aproximació cap a ella. Ambdós van ser sorpresos junts, per la qual cosa van arrestar l’home com a presumpte autor d’un delicte de trencament de condemna.