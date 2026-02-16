“Deixats de la mà de Déu”: El carril dret de l’A-2 entre Cervera i la Panadella segueix tallat a l’espera que comencin aquest dilluns les obres d’urgència
Els veïns critiquen la falta de manteniment i assenyalen el risc
Gran part del tram de l’autovia A-2 entre Cervera i la Panadella va continuar amb el carril dret dels dos sentits tallat durant ahir diumenge. La mesura es va aplicar després dels efectes de la pluja de divendres passat a l’asfalt que va contribuir a deteriorar encara més la via i que va deixar com a resultat punxades, vidres esquerdats i algunes col·lisions.
Els veïns de la zona que utilitzen diàriament la via denuncien la perillositat del tram i que se senten “deixats de la mà de Déu” i calen inversions.
Avui està previst que comencin els treballs d’urgència per reparar els diferents clots, tal com va explicar el subdelegat del Govern central, José Crespín. Es va decidir esperar dos dies després dels incidents perquè el paviment estigui completament sec. Tot i així, ahir ja hi havia alguns forats tapats i operaris fent tasques de revisió.
La reforma integral de l’A-2 des de la capital de la Segarra fins al límit comarcal no s’iniciarà fins a finals de març, quedant pendent encara l’adjudicació de les obres, xifrades en 13,28 milions d’euros. Anteriorment ja es va fer una actuació similar entre Fonolleres i Sant Pere dels Arquells.
Crítiques de veïns i alcaldes
Es tracta d’una part de l’autovia amb un volum molt elevat de trànsit diari i amb molt trànsit de vehicles pesants. Veïns i alcaldes de la zona han criticat durant anys la falta de manteniment.
Des de fa temps molts conductors opten per circular pel carril del mig per esquivar els desperfectes o es desvien per l’N-II fins a Cervera, que consideren que està en millor estat.
Amb tot, no és l’única via que suscita queixes pels clots al paviment i ahir es reproduïen, per exemple, sobre el ferm de l’N-260 a l’altura del Pont de Bar, entre la Seu d’Urgell i Puigcerdà.
ERC ha presentat una pregunta al Senat, en la qual denuncia l’estat “deplorable” de la via.