La vaga dels maquinistes d'FGC de dimarts no afectarà les línies de Lleida
L'aturada, del 24 i 25 de febrer i del 2, 3 i 4 de març, coincidint amb el Mobile World Congress, ha estat convocada per Semaf per demanar més seguretat, però només tindrà afectacions a l'àrea metropolitana
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) enfronta aquest dimarts la primera jornada de vaga dels maquinistes convocada pel sindicat Semaf per als dies 24 i 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març. L'aturada, que reclama millores en matèria de seguretat laboral, no tindrà afectacions a les línies de Lleida, concretament l'RL1 cap a Balaguer i l'RL2 fins a la Pobla de Segur, ja que les mobilitzacions es concentren exclusivament a l'àrea metropolitana barcelonina.
El Departament d'Empresa i Treball ha establert serveis mínims del 50% en hora punta i del 25% a la resta de franges horàries per a la jornada d'aquest dimarts. De cara a la setmana vinent, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress, els serveis mínims s'incrementen fins al 66% i 33% respectivament, davant l'augment previst d'usuaris. Paral·lelament, CCOO ha anunciat la seva adhesió a les aturades de la setmana entrant, convocant tant maquinistes com la resta de col·lectius professionals, mentre que UGT ha descartat sumar-se a la protesta.
Des de Semaf justifiquen l'aturada amb la necessitat de garantir condicions de seguretat adequades i el compliment d'una dotzena de reivindicacions laborals. Aquesta mobilització arriba només dues setmanes després de la vaga de maquinistes a Rodalies, que es va resoldre mitjançant un acord amb el Ministeri de Transports.
La resposta de Ferrocarrils a la convocatòria de vaga
FGC ha manifestat la seva "sorpresa" davant una vaga que considera "artificiosa" i ha defensat que el seu sistema de gestió garanteix els nivells de seguretat requerits. L'empresa subratlla que Semaf té una representació "minoritària" del 13% dins el comitè d'empresa, ocupant el tercer lloc amb tres seients, per darrere d'UGT amb onze representants i CCOO amb sis.
CCOO limita la seva participació als dies 2, 3 i 4 de març, amb una vaga de 24 hores el primer dia i aturades per franges els dies posteriors. El sindicat reclama més seguretat, l'adjudicació de places vacants pendents i mesures per promoure la desconnexió digital.
Mentre que des de Semaf asseguren que les converses i negociacions amb l'empresa estan en marxa, Ferrocarrils ha puntualitzat que actualment no hi ha cap procés de negociació obert amb el comitè. L'empresa ha insistit que la seguretat "preval per sobre de qualsevol altre criteri" en la gestió del servei ferroviari.