A punt el nou accés per a vianants a la nova estació d'autobusos de Lleida, similar a una boca de metro
Complementa l’entrada principal que la terminal tindrà a la plaça Ramon Berenguer IV
Lleida ha iniciat el compte enrere per estrenar la seua nova estació d’autobusos després de gairebé 2 anys d’obres. Està gairebé acabada i té una part nova, de façana vidrada, i una altra que és l’edifici modernista dels Docs, que conserva les icòniques voltes de maó. A falta de data oficial, la previsió és que s’estreni abans de final de març.
Una de les grans novetats és l'accés per a vianants a l'estació pel carrer Comtes d'Urgell. Un accés que complementarà l’entrada principal que la terminal tindrà a la plaça Ramon Berenguer IV.