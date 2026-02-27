Promenade obrirà a finals del 2027 i preveu 6 milions de visitants a l’any
Serà el primer centre comercial de Lleida i generarà 400 llocs de treball directes
El primer centre comercial de Lleida ciutat serà una realitat a finals del proper any, generarà 400 llocs de treball i tindrà entre 5 i 6 milions de visitants a l’any. Així ho van assegurar els impulsors del projecte, Eurofund i el Grup Frey, en l’acte de col·locació de la primera pedra del complex, a les obres del qual destinaran 145 milions d’euros.
El primer parc comercial de la ciutat de Lleida es dirà Shopping Promenade, s’inaugurarà a finals del 2027 i tindrà entre 5 i 6 milions de visitants a l’any. Així ho van assegurar ahir els promotors d’aquesta iniciativa, la firma madrilenya Eurofund i la francesa Frey, en l’acte de col·locació de la primera pedra (en realitat una placa amb una inscripció en castellà) de l’espai, que s’aixecarà a la zona de Torre Salses, entre la Bordeta i els Mangraners. Preveuen una inversió rècord a la ciutat de 145 milions d’euros i també destinaran 9,8 milions per a la construcció dels vials d’accés, com desdoblar l’avinguda Víctor Torres, i l’ampliació de línies de bus i carrils bici des del centre de la ciutat fins a Shopping Promenade. Estimen que el centre comercial, de 55.000 metres quadrats, crearà 400 llocs de treball directes i 1.000 d’indirectes entre les obres i els serveis que es generin. Els treballs començaran en les properes setmanes.
“Avui comencem una nova etapa per a la ciutat”, va assegurar el CEO d’Eurofund, Ion Saralegui, que va destacar que Lleida, juntament amb Terol, són les úniques capitals de província sense un gran equipament comercial. Va afirmar que Shopping Promenade vol “col·laborar amb el teixit comercial local, ser un catalitzador per vertebrar el territori i la integritat urbana, és un projecte pensat pels i per als lleidatans”.
En la mateixa línia es va pronunciar Thibault Coatanea, responsable de Frey a la península Ibèrica, que va remarcar que “volem respectar i enfortir el teixit del territori amb eficiència energètica, sostenibilitat i ocupació estable”.
Va afegir que el centre comercial serà “un espai per a les famílies amb comerç, lleure i espais naturals, volem crear una destinació no només per comprar, també per viure”.
Tant Saralegui com Coatanea van destacar que Lleida pateix una fuga comercial de 400 milions d’euros a l’any que se’n van a altres ciutats, i que amb el centre comercial “volem retenir el consum, atreure despesa externa i enfortir el potencial econòmic de Lleida”. “Una aposta per la ciutat, per la seua gent i el seu futur”, van concloure.
La inversió més important feta mai per un operador privat a la capital
“Shopping Promenade és la inversió més important feta mai per iniciativa privada al territori i, a més, finançarà infraestructures essencials.” Així de clar es va mostrar el responsable de Frey a Espanya i Portugal, Thibault Coatanea, sobre el centre comercial que van presentar ahir a Torre Salses. Un complex que buscarà ser un referent a nivell territorial per frenar la fuga comercial de 400 milions que els estudis asseguren que pateix Lleida anualment cap a ciutats com Barcelona, Saragossa o Tarragona. En aquest sentit, el CEO d’Eurofund, Ion Saralegui, va assenyalar que “al centre comercial de Puerto Venecia de Saragossa cada vegada que hi ha dia festiu a Lleida les afluències pujaven una mitjana de 25.000 persones”. Va afegir que, visitants a part, el complex comercial suposarà “entre 8,5 i 9 milions d’euros per a les arques municipals sumant llicències, operadors i altres” i que la seua implantació beneficiarà el teixit comercial local. “És un projecte centrat en Lleida i perquè recuperi la capitalitat a nivell comercial a Catalunya i el seu entorn i això només pot beneficiar el comerç local”, va assenyalar Saralegui. “És fàcil dir-ho aquí i ara, però la nostra experiència en altres llocs i ciutats ens diu que projectes així beneficien tots els sectors de la ciutat”, va afegir el CEO de l’empresa madrilenya, que va remarcar que Shopping Promenade serà el primer actiu que tindran a Catalunya i que és el primer projecte amb la multinacional francesa Frey.El projecte del centre comercial, les obres del qual començaran en les properes setmanes i duraran 19 mesos, ha estat elaborat pels despatxos Broadway Mayland i Arqcoas.