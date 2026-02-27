COMERÇ
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa: “El 70% dels lleidatans estan a favor de Promenade”
L’alcalde veu “necessari” el centre comercial, assegura que atraurà clients a la ciutat i “reforçarà” la capitalitat. Cap regidor de l’oposició va assistir a l’acte
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assegurar ahir que “el 70% dels lleidatans” estan a favor del centre comercial Shopping Promenade i que el 65% considera que “atraurà nous clients” a la ciutat. Ho va dir en l’acte de col·locació de la primera pedra del complex, en el qual va destacar la generació de llocs de treball que comportarà i la inversió de 145 milions d’euros, dels quals 9,5 seran per a infraestructures com l’ampliació dels vials d’accés al complex, les línies d’autobús i de carril bici.
Així, va fer dos preguntes retòriques. “A qui se li pot ocórrer que un alcalde pugui renunciar a generar 400 llocs de treball directes i mil d’indirectes? Si a una empresa li demanes nou milions d’euros per a infraestructures públiques, què creieu que contestarien la majoria?”
Dos qüestions que va llançar a l’aire per remarcar la importància d’aquesta iniciativa liderada per Eurofund i Promenade i que ningú va replicar perquè cap membre dels grups de l’oposició de la Paeria va assistir a l’acte.
Val a recordar que tots els grups de l’oposició s’han posicionat públicament en contra d’aquest projecte. Sí que hi havia representants veïnals dels barris de Cappont i els Mangraners.
Sobre el suport de la ciutadania al centre comercial, Larrosa va dir que aquest 70% que està a favor de la iniciativa és el resultat d’una enquesta que van fer en el seu moment, en la qual també es destaca que el 80% considera que ajudarà a crear nous llocs de treball. També va assegurar que el 80% dels lleidatans estan disposats a venir a comprar i que la seua tasca com a administració és “satisfer les necessitats dels lleidatans, la gent ha de poder comprar on vulgui”.
Respecte al rebuig per part de grups polítics i associacions de comerciants al projecte, Larrosa va assegurar que “serem capaços de complementar la nostra oferta comercial” i que, quan Shopping Promenade sigui una realitat, “Lleida serà més capital comercial que mai, projectes com aquest són necessaris i hem de respectar les iniciatives privades que vulguin invertir a la ciutat”.
En aquest sentit, va reiterar que Lleida pateix una fuga de 400 milions d’euros anuals respecte a altres capitals i el comerç online. “El 28% dels lleidatans quan compren ho fan per internet i el 18% ho fan en centres comercials, això significa que gairebé el 50% dels nostres veïns no compren a Lleida”, va remarcar.
Per aquesta raó, Larrosa va assegurar que el centre comercial “reforçarà la capitalitat” de Lleida a la seua àrea d’influència, que va estimar en mig milió d’habitants. “Vindrà gent de Binèfar, Balaguer, Tàrrega, Igualada, Barbastre, Sabiñánigo i Tortosa a comprar i disfrutar de la nostra gastronomia i cultura”, va assegurar l’alcalde, que va acabar la seua intervenció esmentant l’enquesta que van fer temps enrere. “El 78% dels lleidatans creuen que vivim en una ciutat collonuda. Doncs ja va sent hora que ens ho comencem a creure”, va concloure.
Fi a la “vergonya històrica” de l’espai buit a Torre Salses
L’ajuntament de Lleida confia que les obres del centre comercial Shopping Promenade siguin el principi del final de la “vergonya històrica” de Torre Salses. Així va definir el mateix alcalde, Fèlix Larrosa, la situació d’aquesta zona, que es va urbanitzar l’any 2008 quan s’hi preveia aixecar un nou barri, però la crisi econòmica va paralitzar aquest projecte i, des d’aleshores, és un espai buit i sense activitat.
“Torre Salses és una de les vergonyes de la ciutat, un barri de 1.500 habitatges que es va parar per la crisi i que ara hem de superar”, va dir Larrosa, que va assenyalar que, a banda del centre comercial, ja estan previstos 100 apartaments a la zona i que han posat a la venda diverses parcel·les per a habitatges unifamiliars.
A nivell urbanístic, va destacar que el desenvolupament del sector permetrà cohesionar i estructurar els barris del marge esquerre gràcies a l’ampliació dels vials i la xarxa de transport públic. “Ja ningú podrà dir que els Mangraners és un barri llunyà”, va afirmar, i va recordar que, juntament amb Cappont i la Bordeta, conformen “el sector de la ciutat amb més capacitat de creixement”.