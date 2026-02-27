TRIBUNALS
Cirurgians ratifiquen les seqüeles per mala praxi en una operació d'estètica a una actriu lleidatana
El judici contra el doctor que va danyar el mentó de Blanca Espino arranca a Barcelona. Afirmen que els perjudicis que pateix la demandant són fruit d’una intervenció
El judici contra un cirurgià plàstic per suposada mala praxi, que va provocar que l’actriu lleidatana Blanca Espino se sotmetés a vuit operacions per intentar reparar les seqüeles derivades de l’actuació del demandat, va començar el dimarts de la setmana passada a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, segons va informar La Vanguardia. La seua versió va ser ratificada durant la sessió per quatre professionals de la cirurgia que la demandant va presentar com a testimonis i que van corroborar que els danys observats al mentó tenien l’origen en procediments quirúrgics previs.
Els esmentats metges van realitzar fins a vuit intervencions a Espino per intentar pal·liar els danys que suposadament li havia generat el demandat, per la qual cosa les operacions no responien a un criteri estètic, sinó que tenien una finalitat reparadora, van afirmar. Van coincidir que a la pacient li “faltava una zona anatòmica del mentó”, una cosa que “es pot perdre en un acte quirúrgic” i que, al seu torn, provoca que el llavi caigui, recopila l’esmentat rotatiu. Per la seua part, el demandat va assegurar que l’actriu ja presentava el llavi caigut la primera vegada que va acudir a la seua consulta, una cosa que no es va recollir en el seu historial clínic.
El que sí que figurava a l’expedient de la pacient van ser diferents procediments que Espino va assegurar no haver demanat, com un lipolàser de papada i mentó. Així mateix, el processat va negar en tot moment que l’afectada patís sensibilitat al llavi després de la primera intervenció, d’un total de cinc que li va arribar a executar (les quatre últimes, per intentar reparar els danys de la primera). “Si hagués estat així, ho hauria parat tot”, va dir. Entre altres seqüeles, l’actriu va patir una cremada de tercer grau a una part del mentó i el denunciat va explicar que va ser ella qui li va demanar que “li cremés l’altre costat” perquè “li havia agradat com havia quedat la cremada”, afirmació que va provocar estupor a la sala, segons La Vanguardia.
Més de 10 anys de calvari, també amb seqüeles psicològiques
La demandant es va posar en mans del cirurgià el març del 2015 per a una operació que no tenia dificultat: resoldre un petit sobrant de teixit que li havia quedat arran d’un desgast ossi mandibular que arrossegava des de l’adolescència, segons va publicar l’esmentat diari barceloní. Tanmateix, el resultat va ser pèssim. Espino afirma a la denúncia que va quedar “sense sensibilitat al mentó, a l’haver estat aquest llimat en tota la seua extensió”. Per tot plegat, entre el 2016 i el 2021, Espino va patir tres ingressos en urgències psiquiàtriques, incloent dos intents autolítics com a conseqüència del calvari viscut i del trastorn depressiu que arrossega. Està previst que el 12 de març se celebri la segona i última sessió del judici, en què s’espera que intervinguin els pèrits de totes dos parts.