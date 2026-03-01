Adeu al baixador de Saracíbar
L’atrotinada terminal, inaugurada el 1972, cessa l’activitat les properes setmanes. La Paeria ja li busca nous usos
Amb l’estació de busos ja inaugurada i operativa a partir de demà, el vell i atrotinat baixador del carrer Saracíbar afronta els últims dies acollint les operadores que progressivament es mudaran a la nova. Oberta el 24 de març del 1972, es va construir on hi havia el Mercat de Sant Lluís i la van finançar els comerciants del carrer Sant Antoni i la cooperativa Nuestro Hogar. Va suposar la revitalització de la zona “a nivell de mobilitat, però no com a pol comercial”. Així ho recorda el que va ser gerent i conseller de la cooperativa que la va gestionar fins al 2022, quan va passar a mans municipals, Manuel de Sárraga. Abans que existís aquesta terminal que fa quatre anys va passar a ser un baixador, “els autobusos aparcaven entre el que és la plaça de la subdelegació del Govern i el Banc Sabadell, entre la rambla Ferran i el riu” i que “en un petit local del carrer Comerç es venien els bitllets”.
Durant dècades l’estació de Saracíbar va funcionar amb relativa normalitat, però la falta de manteniment de l’edifici va provocar una ràpida degradació a partir dels anys 2000.
Després de la pandèmia de la covid, la Paeria i la Generalitat van començar els tràmits per fer-ne una de nova. Ara, la intenció de l’ajuntament és donar un nou ús a aquest espai, que es definirà quan acabi el procés participatiu iniciat fa més d’un any. “És una bona notícia que vulguin fer alguna cosa amb l’edifici”, va dir De Sárraga. “El perill que existeix és que es tanqui i es converteixi en un refugi de rates i coloms que puguin anar entrant pel sostre”, va afegir.