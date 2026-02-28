INFRAESTRUCTURES
Estrena de la nova estació intermodal de Lleida
El president de la Generalitat inaugura avui la terminal d’autobusos, situada al costat de la de trens. Les obres en el seu entorn seguiran durant el març
La nova i flamant estació d’autobusos de Príncep de Viana serà inaugurada aquest migdia pel president de la Generalitat, Salvador Illa, després de vint-i-dos mesos d’obres i més de quaranta milions d’euros d’inversió. Un equipament clau per a la mobilitat interterritorial i que té com a principal novetat i punt fort que és a escassos metres de la terminal de trens, la qual cosa afavorirà la intermodalitat.
De fet, els viatgers d’una o una altra estació només hauran de travessar la plaça Ramon Berenguer IV per passar del tren al bus i viceversa.
D’altra banda, el projecte de construcció de la nova terminal ha tingut el repte d’integrar els Docs, un edifici modernista protegit, ara les voltes de maó decoren la zona de taquilles i part de les andanes. El temor que genera entre la ciutadania aquesta nova infraestructura és com afectarà el trànsit de Príncep de Viana, una de les vies més congestionades de la ciutat. Tant la Paeria com la Generalitat han assegurat que han ideat una regulació semafòrica per minimitzar l’afectació viària que pot provocar l’entrada i sortida de busos.
Malgrat que la inauguració serà avui, l’entrada en funcionament de l’estació no serà fins dilluns, quan les tres primeres operadores (Alsa-Alsina Graells, Solé i Seró i Autocars del Pla) començaran a utilitzar la terminal. La resta s’incorporaran progressivament.
D’altra banda, malgrat l’acte oficial, encara falten per acabar algunes obres a l’exterior de l’estació, com les escales d’accés al pas elevat que porta a Pardinyes. El Govern va assenyalar que estaran acabades en les properes setmanes, al llarg del mes de març.