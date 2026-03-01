INFRAESTRUCTURES
Un trasllat que ha necessitat 23 anys de viatge
La Paeria va decidir el 2003 que havia d’estar a prop de la de trens. Roger de Llúria i Lluís Roca, opcions inicials
La terminal d’autobusos inaugurada ahir és fruit d’un llarg procés que es va iniciar el 2003, quan l’ajuntament va apostar per traslladar-la al costat de la de Renfe coincidint amb l’entrada en servei dels trens d’alta velocitat. La primera alternativa va ser ubicar-la a Roger de Llúria, en uns terrenys d’Adif. Tanmateix, el 2008 ho va descartar perquè el pla especial de l’estació destinava aquest solar a usos comercials. Un any després, quan ja estaven en marxa les obres del pont de Príncep de Viana, va anunciar que el lloc triat era sota la plataforma d’aquest viaducte a la confluència amb el carrer Lluís Roca. Per això va modificar el projecte d’aquesta obra, que es va encarir en gairebé dos milions. Llavors el PSC governava a la Paeria i a la Generalitat, però aquest pla es va mantenir quan CiU va recuperar el poder a la segona administració.
El 2012, el departament de Territori fins i tot va convocar un concurs per redactar el projecte, malgrat que sense consignar cap partida per a l’execució, en plenes retallades. Posteriorment, amb prou feines hi va haver tràmits fins que després de les municipals del 2019 es va formar el govern d’ERC, Junts i Comú a la Paeria. Urbanisme va quedar en mans de Toni Postius, de Junts, partit que també dirigia la conselleria de Territori.
L’abril del 2020, l’ajuntament va anunciar que l’alternativa sota el pont quedava descartada perquè l’espai havia quedat petit per a les necessitats de la futura estació i perquè el gàlib del pont del ferrocarril a l’avinguda del Segre era massa baix.
Finalment, i amb la discrepància del PSC, el lloc triat va ser l’edifici modernista dels Docs, que quedaria integrat al nou equipament, que ocuparia tot l’entorn entre Príncep de Viana, les vies, l’antiga farinera La Meta i Comtes d’Urgell.
Així, calien canvis en el planejament urbanístic, un procés que va resultar ardu per l’oposició de la família propietària dels Docs a una permuta d’aquest edifici per terrenys a la zona d’expansió de Copa d’Or, que els amos de La Meta sí que havien acceptat. Generalitat i Paeria van tirar endavant i la primera va adjudicar les obres a finals del 2023, quan el govern de la Paeria tornava a estar en mans del PSC.
Amb el projecte en marxa, aquest el va assumir i a començaments del 2024 va acabar assolint un acord amb els propietaris dels Docs que va permetre donar via lliure a la construcció de la terminal.
Ara, aquest magatzem modernista ha passat de ser un aparcament i en molt mal estat a formar part de la nova estació, tot i que hi ha controvèrsia sobre si aquest patrimoni històric no s’ha acabat diluint a l’interior. El que està clar és que la imatge d’aquesta part del centre de la ciutat ha canviat substancialment.