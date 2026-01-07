Un ancià dispara a una vaca que pasturava al costat de casa seua i fereix l’amo
Un veí de Baiona, Pontevedra, és investigat per maltractament animal i lesions després de disparar amb una arma il·legal
La Guàrdia Civil ha obert una investigació contra un veí de Baiona, a Pontevedra, de 81 anys, per la seua presumpta implicació en un delicte de maltractament animal i un altre de lesions. Els fets es relacionen amb el tret a una vaca que pasturava a prop del seu habitatge i les ferides causades al propietari de l’animal, segons van informar fonts de la Comandància de Pontevedra.
Els incidents van tenir lloc els dies 3 i 4 de gener, quan un veí de Baiona de 59 anys va presentar una denúncia formal contra l’octogenari. La investigació de la Guàrdia Civil detalla que el boví es trobava pasturant en una finca limítrofa al domicili de l’implicat, que presumptament va efectuar diversos trets contra la vaca utilitzant una escopeta de perdigons.
La confrontació i l’arma il·legal
El propietari de la vaca, en presenciar els trets, va intervenir accedint a la propietat de l’octogenari amb la intenció de desarmar-lo i evitar que continués. Aquest intent va derivar en un forcejament entre ambdós individus, resultant el denunciant amb lesions de caràcter menys greu que van requerir atenció mèdica. Posteriorment, la Guàrdia Civil va procedir a la confiscació de l’escopeta, identificada com una carrabina d’aire comprimit. Les comprovacions van revelar que l’arma mancava de registre municipal a l’Ajuntament de Baiona i de la targeta identificativa obligatòria, la qual cosa suposa un incompliment de la normativa vigent sobre armes.
Diligències judicials en curs
Les diligències pertinents han estat instruïdes i ja s’han remès al tribunal d’Instrucció en funcions de guàrdia de Vigo. L’investigat roman a disposició judicial i haurà de comparèixer quan sigui formalment requerit per les autoritats competents per continuar amb el procés.