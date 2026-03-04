El doctor lleidatà Josep Pifarré és nomenat director general de Sant Joan de Déu Espanya
Aquest dimecres han nomenat al professional especialitzat en diverses àrees de la salut i investigador director general després d'haver sigut director assistencial corporatiu a la mateixa institució
Sant Joan de Déu Espanya ha comunicat aquest dimecres el nomenament del doctor Josep Pifarré, fins ara director assistencial corporatiu de la institució, com a nou director general, en substitució de Juan José Afonso, qui ha ocupat el càrrec durant els últims quatre anys.
Segons ha detallat la institució, Pifarré és doctor en Medicina, especialista en Psiquiatria, llicenciat en Psicologia, graduat en Filosofia, màster en Bioètica i Dret, així com en Direcció d'empreses. Al llarg de la seva trajectòria professional, ha integrat la labor assistencial amb la docent i investigadora, a més de la gestió clínica.
Des de 2022, ha estat director assistencial de Sant Joan de Déu España, responsabilitat des de la qual ha impulsat la coordinació del model assistencial i la continuïtat de cures en el conjunt de la institució.
Abans, ha exercit com a gerent de la regió sanitària de Lleida del Servei Català de la Salut; director de salut mental de GSS-Hospital Universitari de Santa María de Lleida i director mèdic de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. La seva activitat docent i investigadora, centrada especialment en els àmbits de la salut mental i la bioètica, s'ha desenvolupat en la Universitat de Lleida i en l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
Està acreditat com a professor titular per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i com a investigador de referència per la Societat Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental i ha format part de juntes i òrgans de gestió en diverses entitats mèdiques i bioètiques a Catalunya.