Llum verda al projecte de l’avinguda Víctor Torres de Lleida, el principal accés a la futura zona comercial de Torre Salses
Tindrà dos carrils de circulació per cada sentit i un carril bici
La Junta de Govern Local celebrada aquest dijous ha donat llum verda a l’aprovació inicial del projecte d’ampliació de l’avinguda Víctor Torres de Lleida, entre la carretera LL-11 i l’avinguda del Pla d’Urgell, un projecte que defineix a nivell tècnic i econòmic i programa els treballs necessaris per a la construcció del nou vial, amb una superfície aproximada d’actuació de 33.100 m². El pressupost d’execució del vial és de 5.632.625,76 euros IVA inclòs.
El vial Víctor Torres tindrà dos carrils de circulació per cada sentit, així com un carril bicicleta unidireccional a nivell de calçada. Les interseccions del vial Víctor Torres amb els carrers Palauet i Pla d’Urgell es resoldran, tal com preveu el planejament, amb dos rotondes. El projecte contempla, també, la perllongació del carrer Alamús fins conectar-lo amb el nou vial Víctor Torres. Serà el principal accés al futur complex comercial i d'oci de Torre Salses.
A partir d’aquest moment, s’iniciarà el tràmit per obtenir l’autorització d’usos i obres provisionals davant la Comissió Territorial de Lleida i es sotmetrà a informació pública el projecte esmentat pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Lleida, per tal que es pugui examinar i formular les corresponents al·legacions.
Camp de futbol de la Bordeta
D’altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat la llicència d’ocupació temporal per a la cessió d’ús comú de les instal·lacions municipals del camp de futbol municipal de la Bordeta i del camp annex, situat en les finques municipals del carrer Sant Vicent de Paül, 2, i Avinguda d’Artesa, 57, per destinar-lo a activitats esportives pròpies de l’associació. Amb aquesta aprovació, la Unió Esportiva Bordeta podrà fer ús d’ambdues instal·lacions per dur a terme la seva activitat esportiva durant els propers quatre anys.