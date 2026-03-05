Les finques en venda a la zona de Torre Salses de Lleida per construir cases reben 24 ofertes

SEGRE

L’ajuntament de Lleida ha rebut un total de 24 ofertes per 11 de les 16 finques de Torre Salses que va posar a la venda per construir habitatges unifamiliars. Segons van informar fonts municipals, cinc parcel·les han rebut una oferta; tres n’han rebut dos; dos n’han rebut quatre, i una n’ha rebut cinc. Van remarcar que una mateixa persona o empresa podria haver presentat oferta per a diferents lots. A més de les 16 finques que la Paeria va posar a la venda en lot, també en té dos més a la venda en aquest mateix sector, de les quals una ha rebut dos ofertes.

Els terrenys tenen 600 metres quadrats de superfície. El preu oscil·la entre els 49.954,64 i els 49.974,62 euros a excepció del solar més petit, que té 500 metres i està valorat en 41.646,21 euros. La ubicació concreta d’aquestes finques és entre els carrers Josep Betriu i Josep Maria Minguella i pròximament es faran públiques les bases de la convocatòria.

