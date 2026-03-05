Les finques en venda a la zona de Torre Salses de Lleida per construir cases reben 24 ofertes
Una mateixa persona o empresa podria haver presentat oferta per a diferents lots
L’ajuntament de Lleida ha rebut un total de 24 ofertes per 11 de les 16 finques de Torre Salses que va posar a la venda per construir habitatges unifamiliars. Segons van informar fonts municipals, cinc parcel·les han rebut una oferta; tres n’han rebut dos; dos n’han rebut quatre, i una n’ha rebut cinc. Van remarcar que una mateixa persona o empresa podria haver presentat oferta per a diferents lots. A més de les 16 finques que la Paeria va posar a la venda en lot, també en té dos més a la venda en aquest mateix sector, de les quals una ha rebut dos ofertes.
Els terrenys tenen 600 metres quadrats de superfície. El preu oscil·la entre els 49.954,64 i els 49.974,62 euros a excepció del solar més petit, que té 500 metres i està valorat en 41.646,21 euros. La ubicació concreta d’aquestes finques és entre els carrers Josep Betriu i Josep Maria Minguella i pròximament es faran públiques les bases de la convocatòria.