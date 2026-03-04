Les tres comarques més riques i les tres amb menys renda de la província de Lleida segons L’Informe Social 2025 de la Generalitat
La principal despesa de les comarques coincideix en ser l'habitatge, la llum, l'aigua i el gas; la segona despesa amb més cost és l'alimentacó
La renda mitjana mensual en les comarques de la província de Lleida revelen que la Vall d’Aran és la més rica. Amb una renda mitjana de 3.301 euros mensuals ingressats per llar, es posiciona primera en el rànquing segons l'Informe Social 2025 dut a terme per la Generalitat. La segueixen la Segarra – amb una mitjana de 3.175 euros de renda per casa- i el Pla d’Urgell – amb 3.150 euros de renda per llar al mes-.
Tot i les dades, si parlem dels euros gastats al mes en cost de vida el top tres canvia. La Segarra es posiciona primera amb una mitjana de 3.237 euros mensuals, seguit pel Pla d’Urgell amb una mitjana de 3.224 euros i finalment la Vall d’Aran amb 3.184 euros de mitjana.
Les comarques amb menor renda mensual de mitjana a Lleida són l’Alta Ribagorça – 2.843 euros mensuals-, les Garrigues -2.688 euros al mes- i l’Alt Urgell-2.587 euros mensuals-. Segons les dades de la Generalitat, en cost de vida hi ha les mateixes comarques amb el mateix ordre.
Els costos de vida més cars de les comarques
Els costos de vida de cada comarca varien en la quantitat de despeses i en què s’inverteix. El mapa permet comprovar que la despesa principal de les llars és el d’habitatge, que inclou la llar, la llum, l'aigua i el combustible.
Les tres comarques amb el cost de vida més elevat coincideixen també amb aquest criteri. La Segarra paga una mitjana de 1.048 euros al mes, el Pla d’Urgell 1.045 euros al mes i la Vall d’Aran paga una mitjana de 1.005 euros mensuals. Aquest és el cost més car que tenen.
Comparant-ho amb les tres comarques amb la renda i el cost de vida més baixes, veiem que la despesa principal també recau en l’habitatge. La diferència invertida en aquest cost és destacable: l’Alta Ribagorça inverteix una mitjana de 960 euros mensuals; Garrigues gasta 940 euros mensuals de mitjana; i l’Alt Urgell, tot i ser l’última del rànquing en cost de vida i renda mitjanes mensuals, és la que més despesa té amb una mitjana de 991 euros mensuals.
Per veure clarament la despesa que hi ha en les llars en el tema d’habitatge a Lleida, és imprescindible destacar que el segon cost de vida més car és el d’aliments i a totes les comarques, siguin les més o menys riques, el cost és d’aproximadament 500 euros menys que l’habitatge. És a dir, una comarca que, arrodonint, es gasta 1000 euros mensuals de mitjana en habitatge, se’n gastarà 500 en menjar. Una altra que en gasta 900 euros en pagar la seva llar, en gastarà aproximadament 400 en aliments.
Si es mira des d’un punt de vista provincial, Lleida té una despesa de 1.051 euros mensuals de mitjana en la categoria d’habitatge, sent el cost de vida més car. El segon més car també és el d’alimentació, amb una mitjana mensual de 510 euros.