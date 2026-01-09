URBANISME
Cultura denega 200.000 euros per recuperar el Xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida: “un espai de lleure i cultura per a les famílies”
El projecte no va arribar a la nota mínima per a l’ajuda i la Paeria recorre. Diu que les obres estan garantides amb 789.000 € del Puosc i partida pressupostària
El departament de Cultura ha denegat una ajuda d’uns 200.000 euros que l’ajuntament va sol·licitar per adequar el Xalet dels Camps Elisis de Lleida, d’estil modernista, per a usos culturals, ja que el projecte només va obtenir una puntuació de 7 punts sobre 16, un menys que els 8 requerits com a mínim. La Paeria ha recorregut la resolució i demana revisar la nota a l’alça, tot i que assegura que ja té fons garantits per a aquesta restauració.
D’acord amb l’informe d’un arquitecte municipal, la Paeria considera que “no s’ha valorat l’estat constructiu deficient progressiu de les voltes ceràmiques del sostre de la planta baixa, que determina una actuació d’urgència per preservar la seguretat del bé patrimonial”, així com que “falta una valoració qualitativa dels eixos bàsics de la intervenció arquitectònica de recuperació de l’edifici i de la seua relació amb els Camps Elisis”.
També argumenta que no s’han tingut en compte “els materials i tècniques que segueixen les lògiques constructives de l’element patrimonial i que es fonamenten en la sostenibilitat respecte a l’economia de mitjans i en la seua perdurabilitat en el temps, requerint un manteniment mínim”.
Finalment, considera que tampoc no s’ha valorat “que l’actuació assegura l’activació dels valors de l’immoble, implicant una gran repercussió en el territori, tenint en compte el notable valor de l’edifici, del seu entorn i dels usos socioculturals a implementar”. Per tot això, el consistori conclou que la puntuació total del projecte hauria de ser d’11 punts sobre 16, la qual cosa superaria el mínim exigit i el convertiria en apte per rebre l’ajuda que va sol·licitar.
No obstant, la Paeria destaca que ja té garantits 789.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) i que el projecte de pressupost municipal per a aquest 2026 contempla el cofinançament corresponent.
“La rehabilitació del xalet modernista dels Camps Elisis és una de les prioritats del govern municipal en el pressupost del 2026 per recuperar-lo com a espai de lleure i cultural per a les famílies”, va afirmar un portaveu municipal.