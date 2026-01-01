Petits pobles de Lleida volen construir habitatges modulars en terrenys davant la falta d'oferta
Uns 60 veïns del Segrià Sud reben assessorament gratuït per poder adaptar casa seua
Uns 60 veïns dels municipis del Consorci del Segrià Sud s'han beneficiat fins ara del servei gratuït per avaluar l'accessibilitat dels habitatges de majors de 65 anys i persones amb discapacitat. La iniciativa és fruit d'un acord de col·laboració entre el Consorci, l'organització sense ànim de lucre Social House i la consultora en innovació social Silikon Group. El servei permet detectar possibles millores i assessora les famílies sobre les ajudes i subvencions existents per dur-les a terme. D'altra banda, les tres entitats han engegat un projecte per pal·liar la manca d'oferta residencial al territori que preveu construir habitatges modulars en solars, un cens de pisos buits i treballar en la gestió de lloguer social amb grans tenidors.
El servei de diagnòstic gratuït es va començar a oferir a l'estiu amb l'objectiu de millorar la funcionalitat dels habitatges de persones majors de 65 anys o que tenen algun tipus de discapacitat. La coordinadora de l'àrea social de Social House, Montse Manuel, explica a l'ACN que fins ara ja han visitat una seixantena d'habitatges i que durant el 2026 preveuen donar continuïtat a aquest servei gratuït, finançat amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat.
"Som nosaltres els qui anem a l'habitatge i analitzem les mancances que té en l'àmbit funcional perquè la persona que hi viu pugui tenir una bona qualitat de vida. A més, els assessorem amb les ajudes a què es pot acollir i que els puguin ajudar a finançar el cost de l'obra o de l'adaptació. A més, fer-ho de la mà de l'ajuntament dona seguretat i ens permet arribar a més gent", afegeix la portaveu d'aquesta entitat sense ànim de lucre.
Una de les principals problemàtiques detectades té a veure amb l'existència d'escales als habitatges i la manca d'ascensor. Manuel explica que el seu propòsit és buscar "l'encaix de com adaptem els habitatges perquè siguin funcionals des del carrer i a l'interior, on també ens trobem canvis de nivell que dificulten poder viure dignament a casa teva". A més, l'entitat constata que la ciutadania està cada cop més conscienciada dels beneficis de canviar la banyera per un plat de dutxa.
El president del Consorci del Segrià Sud i alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, afegeix que amb aquest assessorament pretenen afavorir l'accessibilitat dels habitatges "perquè la gent gran pugui envellir amb una certa qualitat" i destaca la bona acollida del servei, que fins ara ja ha elaborat aquesta seixantena d'informes diagnòstics, clau perquè els veïns i veïnes puguin optar a rebre ajudes públiques per millorar casa seva.
Habitatges modulars en solars públics o privats
D'altra banda, el Consorci del Segrià Sud, Social House i Silikon Group han engegat un projecte col·laboratiu per a millorar l'accés a l'habitatge al territori. L'objectiu de l'acord és donar resposta a la dificultat d'accedir a un habitatge en condicions d'habitabilitat i assequible, per evitar situacions d'exclusió residencial i promoure un ús socialment responsable del parc d'habitatge existent.
A través d'aquest acord de col·laboració s'obre la possibilitat d'instal·lar habitatges modulars, sostenibles i eficients energèticament, en terrenys municipals o particulars, ja sigui amb finançament directe dels ajuntaments o mitjançant models de cessió i gestió per part d'entitats socials. La previsió és que els primers mòduls puguin instal·lar-se al llarg del 2026 en alguns municipis.
Montse Manuel, de Social House, detalla que la idea d'aquests mòduls és oferir "un habitatge petit pensat per a un projecte inicial de vida, amb uns 50 metres quadrats de superfície útil i uns 40 metres quadrats de jardí, amb la idea de fer vida en comunitat". Així, afegeix, la iniciativa està pensada per a joves que s'independitzen o persones grans que tenen dificultats funcionals a casa seva.
El Segrià Sud compta amb un parc d'habitatge buit considerable, amb una bona part que requereix rehabilitació integral. A més es detecta una manca d'habitatge de lloguer assequible i una reticència de petits propietaris a llogar per manca de garanties. "El que necessitem en molts casos és poder disposar d'habitatge de forma ràpida, perquè és una peça clau per fixar població jove i atreure activitat econòmica", assenyala el president del Consorci, Mario Urrea.
Alhora, el conveni inclou accions com la creació d'un cens i dinamització de pisos buits, la gestió de lloguers socials amb grans tenidors, la prevenció i mediació en desnonaments, la creació de pisos d'emergència i habitatges de transició, l'assessorament a famílies en situació de vulnerabilitat residencial, així com la realització d'estudis de viabilitat per a la promoció d'habitatge públic o assequible de lloguer.
El Consorci del Segrià Sud agrupa els municipis d'Alcanó, Almatret, Aspa, La Granja d'Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses, Torres de Segre i, des de fa uns dies, també Torre-serona.
Torrebesses enllesteix l'adequació de dos pisos municipals
Per la seva banda, l'Ajuntament de Torrebesses està enllestint la rehabilitació d'un edifici adquirit a una entitat bancària que disposarà de dos habitatges, a més de trasters i un pati. Segons l'alcalde, Mario Urrea, els treballs es troben en la recta final i, un cop acabats, la Generalitat traurà els habitatges a licitació per tal de posar-los al lloguer. "La idea és que sigui a un preu força baix perquè puguem acollir gent jove i famílies que puguin tenir un projecte de vida", assenyala.
Prop de 200 rellotges intel·ligents de protecció per a persones grans
D'altra banda, prop de 200 persones grans o amb dependència dels municipis del Segrià Sud ja compten amb un rellotge intel·ligent de protecció en el marc del pla pilot Lazarus, impulsat pel Consorci, l'empresa Group Saltó i la consultora Silikon Group. Quan es va presentar al maig, els impulsors del projecte calculaven que podria arribar fins a prop de 300 persones d'aquests municipis.
Els rellotges de protecció disposen d'un botó d’alerta que connecta directament amb familiars o persones de confiança, sensors de seguretat per detectar canvis de rutina i detecció automàtica de caigudes amb avís immediat. A més, compten amb targeta pròpia de veu i dades amb autonomia total i geolocalització en temps real oferint una protecció que va més enllà del domicili.
El CEO de la consultora d'innovació social Silikon Group, Daniel Liendo, assenyala que l'objectiu de la iniciativa és "protegir les persones grans i donar tranquil·litat a les seves famílies". A més, avança que treballen en el desplegament de nous dispositius vinculats a aquesta tecnologia com ara els pastillers per als medicaments.