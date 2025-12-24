Risc molt baix per a la salut pública
La grip aviària és una malaltia infecciosa causada per virus gripals de tipus A que afecta principalment les aus. Els casos de transmissió a persones són molt excepcionals i només s’han detectat en situacions d’alt contacte directe amb aus infectades en l’àmbit laboral.
Per aquest motiu, el Govern demana a la ciutadania i als mitjans de comunicació que no s’acostin a l’explotació afectada, ni a peu ni amb vehicles, per evitar qualsevol risc de dispersió del virus. Els protocols sanitaris estan plenament activats i el circuit assistencial està coordinat amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
Consum de carn d’aviram i ous: totalment segur
El Govern vol transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania: el consum de carn d’aviram i d’ous és totalment segur. La grip aviària no es transmet a les persones a través del consum d’aquests aliments, que compleixen tots els controls sanitaris habituals.
Investigació de l’origen del focus
L’origen del focus encara no s’ha pogut determinar. Les aus silvestres són un dels principals vectors de transmissió de la grip aviària, especialment en un context de canvi climàtic que està alterant els fluxos migratoris.
La investigació epidemiològica en curs permetrà aclarir-ne les causes. El Govern de la Generalitat reitera que està plenament coordinat per fer front a aquesta situació, que treballa estretament amb el sector avícola i que la bioseguretat és una prioritat clau per protegir tant la producció ramadera com la salut pública.
