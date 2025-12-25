SANITAT
Una embarassada de risc denuncia que una llevadora es va negar a atendre-la a Lleida
Malgrat tenir cita concertada la setmana passada al CAP de Cappont. La dona està de 8 mesos, té un quadre de risc i va acabar amb un atac d’ansietat
Una dona embarassada de vuit mesos ha denunciat que una treballadora del CAP de Cappont es va negar a rebre-la a la seua consulta per posar-li la vacuna de la tos ferina malgrat tenir cita concertada. L’incident va passar la setmana passada i va acabar amb la dona amb un atac d’ansietat, la mediació de la Guàrdia Urbana i l’Institut Català de la Salut obrint una investigació interna, segons va confirmar el departament.
“Tenia una cita al CAP de Cappont per posar-me la vacuna de la tos ferina i per parlar de si necessitaria algun tipus de medicació o tractament específic al tenir un embaràs de risc, però em vaig equivocar de consulta i, en dirigir-me a la correcta, la llevadora es va negar a atendre’m i em va fer fora dient-me a crits i de males maneres que me n’anés a un altre centre mèdic”, va assegurar la denunciant.
Va assenyalar que “en aquell moment la sala d’espera de la consulta estava buida, per la qual cosa m’hauria pogut atendre, però no va voler”. Arran d’aquesta situació, tant la denunciant com la seua parella van presentar una queixa formal al centre mèdic i van trucar a la Guàrdia Urbana perquè mediés en aquesta situació amb l’objectiu que la dona pogués ser atesa.
Tanmateix, “quan van arribar els agents i es van informar del cas ells em van respondre que la llevadora estava en el seu dret de no voler-me atendre i, per tota aquesta situació de nervis i tensió vaig acabar amb un atac d’ansietat”.
Després de l’incident, la dona va presentar la queixa formal al centre mèdic. “Tinc un embaràs de risc i és indignant el tracte que m’han donat en el meu estat, no he rebut l’atenció adequada i he presentat una queixa perquè no vull que li passi a ningú més”, va afegir.
Resposta de l’ICS
Des de l’Institut Català de la Salut van assenyalar que, arran dels fets que van tenir lloc al CAP de Cappont, “el centre està recopilant tota la informació necessària per analitzar la situació”. Un procediment que “és l’establert quan es rep una queixa o reclamació per part d’un usuari”.
Una vegada es revisin els fets “es farà la valoració corresponent seguint els circuits habituals del sistema”.