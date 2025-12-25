El 25 de desembre, neu, neu, neu i cadenes a les carreteres de Lleida
La neu complica la circulació al Pirineu i Prepirineu de Lleida, Girona i Barcelona durant el dia de Nadal de 2025, amb restriccions i ús obligatori de cadenes.
El dia de Nadal de 2025 s'ha despertat amb importants afectacions a la xarxa viària de les comarques de muntanya, especialment a Lleida, però també a Girona i Barcelona. La neu caiguda durant les darreres hores ha provocat restriccions significatives i l'obligatorietat de l'ús de cadenes en nombrosos trams, alterant els plans de molts conductors.
Les autoritats de trànsit han activat protocols especials davant la situació meteorològica, amb restriccions per a vehicles de tercera categoria i l'exigència de cadenes per a la resta de vehicles en diverses vies. A més, alguns eixos principals presenten limitacions específiques per a vehicles articulats, buscant garantir la seguretat dels usuaris en aquestes condicions adverses.
La demarcació de Lleida és la més afectada per aquest episodi de nevades, amb un gran nombre de carreteres que requereixen equipaments especials. Les principals vies del Pirineu i Prepirineu lleidatà presenten dificultats, amb trams on la circulació es veu seriosament compromesa.
Afectacions a la xarxa viària de Lleida
En concret, la N-260 registra restriccions per a vehicles de tercera categoria i l'ús de cadenes és obligatori per a la resta de vehicles entre Xerallo i el Pont de Suert, així com en el tram que connecta Ribera d’Urgellet amb Soriguera. Pel que fa a la N-230, la circulació entre Vilaller i Vielha e Mijaran està restringida exclusivament per als vehicles articulats, que no poden transitar per aquesta via.
L'ús de cadenes és indispensable en un extens llistat de carreteres lleidatanes. Entre les més destacades, trobem la C-28 al Port de la Bonaigua, la N-141 a Bossòst i la C-142b al Pla de Beret. També calen cadenes a la C-462 i C-563 entre Josa i Tuixén, a la L-500 i L-501 a la Vall de Boí, i a la LV-5004 a Espot. Altres vies amb aquesta obligació inclouen la LV-4036 a Llers de Cerdanya, la LP-4033a i LP-4033b a Bellver de Cerdanya, la LV-5224 a Sort, la L-503 a la Torre de Cabdella, la LV-4241 entre Lladurs i Guixers, la LV-5055 entre Vielha i Vilamós, la LV-5052 a Vielha e Mijaran, la L-911 a Isona i Conca Dellà, la LV-5131 entre Sort i Soriguera, la LV-5134 a Valls d’Aguilar, la LV-4037 a Prullans, i els trams de la LV-5223 i LV-5225 a Sort. Aquesta llarga llista subratlla la complexitat de la situació a la província.
Situació a Girona i Barcelona
A la província de Girona, la GIV-4016, que travessa la Collada de Toses, presenta també restriccions per a vehicles de tercera categoria, mentre que la resta de vehicles han de circular obligatòriament amb cadenes. Aquesta via és un punt habitual de complicacions durant els episodis de neu a la zona.
Finalment, a la demarcació de Barcelona, la BV-4024, que condueix al Coll de Pal, es troba completament tallada al trànsit a causa de la combinació de neu i fort vent. Es recomana als conductors evitar aquesta zona i buscar rutes alternatives per garantir la seva seguretat.
Les autoritats de trànsit aconsellen extremar la precaució al volant, consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol desplaçament i portar sempre equipaments d'hivern, especialment si es preveu circular per zones de muntanya. La previsió meteorològica indica que les condicions podrien persistir durant les properes hores.