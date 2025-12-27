TRÀNSIT
Imputats per homicidi nou conductors en els 29 sinistres mortals a Lleida
Els Mossos recorden que adormir-se o distreure’s al volant són causes d’acusació
Aquest any s’han registrat 29 sinistres mortals a les comarques de Lleida. En nou, els conductors que els van causar han estat imputats per homicidi, vuit pels Mossos i un per la Guàrdia Urbana de Lleida. És a dir, un de cada tres casos, la qual cosa suposa una de les xifres més altes que es recorden. Dos han estat empresonats.
Nou conductors han estat detinguts o imputats per homicidi enguany per causar sinistres mortals a les comarques de Lleida. És una de les xifres més altes que es recorden i suposa que en gairebé un de cada tres accidents mortals –se n’han registrat 29 amb un total de 31 de morts– s’ha obert una causa penal contra el conductor que l’ha causat. Els Mossos d’Esquadra n’han imputat vuit i la Guàrdia Urbana de Lleida, un altre. El 2024 van ser set.
La majoria, set, han estat imputats per homicidi per imprudència greu, és a dir, els atestats policials han determinat que hi va haver algun tipus de negligència per part d’un dels xòfers implicats, com pot ser excés de velocitat, invasió del carril contrari, consum d’alcohol o drogues o distraccions, entre altres motius. A més, alguns també han estat imputats per un delicte de lesions per imprudència perquè altres persones van resultar ferides.
Tanmateix, en dos casos les investigacions han determinat un altre tipus de conducta penal i en tots dos casos els conductors han acabat entre reixes. Un és el veí de Balaguer de 33 anys que el 21 de maig va causar un sinistre a la C-12 a la capital de la Noguera en el qual va morir la seua acompanyant que, pel que sembla, va pujar en contra de la seua voluntat al vehicle. És imputat per homicidi dolós, és a dir, perquè tindria la pretensió de causar dany. El xòfer d’un totterreny contra el qual va col·lidir va resultar ferit greu. L’altre és el veí de Castelldans detingut a començaments de mes acusat d’atropellar mortalment un veí del Soleràs de 82 anys al maig, com va avançar SEGRE. Es tracta d’un cas del qual encara no s’ha tancat la investigació.
Què explica aquest augment de les imputacions? El cap de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d’Esquadra a Ponent, Damià Larriba, assegura que “s’ha millorat en la investigació dels sinistres, la qual cosa és clau per determinar-ne les causes i saber si hi ha hagut algun tipus de negligència”. Larriba afegeix que “lamentablement hi ha persones que no són conscients de la responsabilitat que tenen i que hi pot haver conseqüències penals”. Indica que, a més de l’excés de velocitat, l’alcohol o les drogues, també hi ha motius com distraccions i somnolència.
A més dels dos empresonats, han estat imputats un conductor que va atropellar un motorista a la C-14 a Montferrer (16 de febrer), l’autor d’un atropellament mortal al passeig Onze de Setembre de Lleida (13 de juny i acusat per la Urbana) i el xòfer d’un turisme implicat en un xoc frontal a la C-12 a Alfés (20 de juliol). També van arrestar un home que anava ebri, drogat i amb excés de velocitat el 5 d’octubre a Oliola. Hi ha tres casos més, dos al Segrià i un a la Noguera, que encara no han transcendit (vegeu el desglossament superior).
La pena més gran a Ponent: 5 anys i mig de presó
L’Audiència de Lleida té pendent dictar la sentència contra la conductora acusada de la mort de tres motoristes –un veí de Lleida de 43 anys, una veïna de Lleida de 34 i una veïna de Logronyo de 44– el 22 de setembre de 2022 a la C-12 a Alfés. El judici es va celebrar a mitjans de novembre i la Fiscalia va sol·licitar una condemna de sis anys de presó, dos per cada homicidi per imprudència. Una de les acusacions particulars va demanar nou anys de presó. No anava beguda, ni drogada ni a una velocitat excessiva, però la “falta d’atenció a la conducció perquè estava prenent un cafè al volant”, segons els Mossos, va causar una tragèdia que “s’hauria pogut evitar”.
Tres casos per víctimes al Segrià i la Noguera fan pujar la xifra
Hi ha tres sinistres en els quals fins ara no havia transcendit que aquest mateix nombre de conductors han estat imputats per homicidi per imprudència. Dos es van registrar al Segrià i un a la Noguera. Segons ha pogut saber SEGRE, un és el xòfer d’un camió lleuger que el 9 de juliol va atropellar un operari de manteniment de carreteres a Vilanova de la Barca. Una altra, la conductora que el 25 de juliol va sortir de la via a Albesa perquè s’hauria adormit al volant i va morir una acompanyanta. El tercer és el conductor d’un turisme que va xocar contra una moto el 18 de setembre al camí entre Rosselló i Benavent de Segrià. El motorista, de Torrefarrera, va morir.