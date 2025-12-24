Nadal i Sant Esteve poden deixar neu a cotes baixes de fins a 400 metres, amb avís groc a la Segarra
Protecció Civil activa l’alerta de l’Inuncat per pluges intenses dijous al nord-est de Catalunya
Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges molt intenses que afectaran el nord-est de Catalunya entre aquest dijous i divendres. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per perill d'acumulació d'aigua, amb la possibilitat de superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores. A més, s'espera un temporal marítim amb onades superiors als 4 metres al litoral central i nord, complicant la situació general.
Paral·lelament a les precipitacions, s'ha emès un avís per nevades que podrien afectar diverses comarques des d'aquest dijous i fins dissabte. Aquesta alerta per neu inclou zones del Pirineu Occidental, el Ripollès, l'Anoia, la Segarra, la Conca de Barberà i la Terra Alta. Es preveu la possibilitat de gruixos de fins a 5 centímetres en cotes de 600 metres, un fet poc habitual per a algunes d'aquestes regions.
Les previsions més detallades indiquen que, a la Terra Alta, es podrien acumular fins a dos centímetres de neu a una altitud de 400 metres. Per la seva banda, al Ripollès, les acumulacions podrien ser significativament superiors, arribant als 20 centímetres en cotes de 1.400 metres, especialment durant el període de Nadal i Sant Esteve, quan les temperatures seran més baixes.