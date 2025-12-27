SEGRE

SUCCESSOS

Mor una familia valenciana en el naufragi d'un vaixell a Indonèsia

L'accident va tenir lloc als voltants de l'illa de Padar i s'apunta que la causa va ser el fort onatge

Un dels vaixells de rescat d'Indonèsia.

Un dels vaixells de rescat d'Indonèsia.EFE

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Quatre membres d'una familia valenciana, un pare i tres fills seus, han mort aquest dissabte després que naufragués el vaixell amb el que viatjaven a Indonèsia.

L'accident va succeir divendres sobre les 20:30 a prop de l'illa de Padar, a l'est de Bali, i es creu que va ser causat pel fort onatge i una avaria al motor de l'embarcació. El vaixell, KM Putri Sakinah, transportava 11 passatgers quan es va enfonsar. La mare i la filla s'han rescatat i han sobreviscut.

El pare era l'entrenador del València B Femení, i el club ha emès un comunicat de condol. Val a dir que cap font formal ha comunicat encara la mort de la familia, i a hores d'ara figuren com a desapareguts.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking