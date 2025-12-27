SUCCESSOS
Mor una familia valenciana en el naufragi d'un vaixell a Indonèsia
L'accident va tenir lloc als voltants de l'illa de Padar i s'apunta que la causa va ser el fort onatge
Quatre membres d'una familia valenciana, un pare i tres fills seus, han mort aquest dissabte després que naufragués el vaixell amb el que viatjaven a Indonèsia.
L'accident va succeir divendres sobre les 20:30 a prop de l'illa de Padar, a l'est de Bali, i es creu que va ser causat pel fort onatge i una avaria al motor de l'embarcació. El vaixell, KM Putri Sakinah, transportava 11 passatgers quan es va enfonsar. La mare i la filla s'han rescatat i han sobreviscut.
El pare era l'entrenador del València B Femení, i el club ha emès un comunicat de condol. Val a dir que cap font formal ha comunicat encara la mort de la familia, i a hores d'ara figuren com a desapareguts.