Enxampades onze persones a Lleida amb càmeres ocultes i auriculars en l'examen teòric de conduir
Rebien ajuda externa per fer la prova i els Mossos detenen dos persones que van arribar al lloc conduint sense tenir el carnet
Els Mossos d’Esquadra van denunciar a finals de gener a la Seu d’Urgell un home que van sorprendre mentre feia el carnet teòric de conduir amb un mòbil ocult al calçat i un auricular com si fos un sabatòfon, com va publicar SEGRE. No ha estat un cas aïllat. Aquest febrer passat, la policia catalana va enxampar onze persones més fent el mateix en els exàmens de conduir a Lleida.
L'operatiu, desenvolupat al llarg del mes de febrer en col·laboració amb la Prefectura Provincial de Trànsit, va permetre identificar aspirants que utilitzaven dispositius electrònics sofisticats per obtenir respostes de manera il·legal. A més, van ser detingudes dos persones que havien accedit a les instal·lacions conduint sense permís.
Els controls es van intensificar després que els responsables de la Prefectura contactessin amb els Mossos per sol·licitar la presència d'agents del Grup de Recerca i Documentació de Trànsit. Cada vegada s'estaven trobant amb més freqüència amb la picaresca d'alguns aspirants que intentaven utilitzar tecnologia oculta per superar la prova. Els funcionaris també advertien que aquestes persones sovint es mostraven agressives i no col·laboraven amb els requeriments oficials, motivant així una actuació policial més contundent.
Durant els controls aleatoris realitzats amb més intensitat durant febrer, els agents van descobrir que els infractors utilitzaven un sistema de transmissió d'imatges i àudio altament elaborat per rebre assistència externa durant l'examen.
Tecnologia per fer trampes
El dispositiu fraudulent detectat estava format per una càmera oculta integrada a la roba, un emissor extern que enviava les imatges en temps real a un col·laborador exterior, i un mini auricular imperceptible que transmetia les respostes correctes directament a l'examinat. Aquest sistema permetia als aspirants rebre ajuda sense ser detectats visualment pels vigilants de l'examen.
Sancions administratives i penals
La Prefectura de Trànsit sanciona aquest tipus de conductes amb una multa de 500 euros i la prohibició de presentar-se novament a l'examen durant un període de sis mesos. Aquestes mesures busquen dissuadir futures pràctiques fraudulentes i garantir la igualtat de condicions per a tots els aspirants.
Paral·lelament als casos de frau tecnològic, es van detectar i detenir dos persones que havien conduït fins a la Prefectura malgrat no disposar del permís de conducció. Aquestes persones s'havien de presentar precisament a l'examen de recuperació per pèrdua de vigència a causa de no disposar de punts en el seu permís. En aquests dos casos, es van iniciar diligències penals que van ser trameses al Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida per la comissió d'un presumpte delicte contra la seguretat viària.