TRÀNSIT
Li ‘xiven’ amb un ‘sabatòfon’ l’examen teòric de conduir: castigat sis mesos sense repetir la prova
Amagava un mòbil a la bota i rebia respostes per un auricular a la Seu. Multat amb 600 euros i 6 mesos sense repetir la prova
Els Mossos d’Esquadra van denunciar el 21 de gener passat a la Seu d’Urgell un home al qual van sorprendre mentre feia el carnet teòric de conduir amb un mòbil ocult al calçat i un auricular. L’infractor va ser sancionat amb 600 euros i durant mig any no es podrà tornar a presentar a la prova.
Els fets van tenir lloc al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, a l’edifici de Les Monges, que des de principis d’any s’ha habilitat per fer els exàmens de conduir. Els responsables de la prova van alertar els Mossos al detectar un comportament sospitós d’una persona que s’examinava.
Els agents el van escorcollar. Li van trobar un telèfon mòbil ocult a la bota i un auricular perquè una persona li xivés les respostes des de l’exterior. Es comunicaven per videotrucada.
La bota tenia dos forats, un dels quals sobre la càmera del dispositiu mòbil. Durant la prova teòrica l’infractor atansava l’examen al peu i, a través del forat al calçat, enviava a l’exterior imatges de les preguntes.
Fora de l’edifici, l’interlocutor llegia les preguntes i li passava les respostes, gràcies a un sistema d’àudio via bluetooth a un petit auricular.