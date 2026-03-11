Ferit greu al quedar atrapat en una picadora de carn en una carnisseria de Lleida
En no poder extreure-li el braç, els serveis d'emergència el van evacuar a l’Arnau amb la màquina de cuina en una complexa maniobra
Un home va resultar ferit de caràcter greu a primera hora de la tarda d’aquest dimarts al quedar-li atrapat un braç en una picadora de carn en un carnisseria de l’avinguda Alcalde Porqueres de Lleida. El ferit va haver de ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. El sinistre laboral es va produir a les 14.51 hores en un establiment d’alimentació situat al número 35.
Per causes desconegudes, les fulles de la picadora van atrapar diversos dits de l’empleat sense que pogués treure el braç. Al lloc van acudir dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i patrulles d’Urbana i Mossos. Sanitaris i bombers van intentar extreure-li sense èxit el braç de la màquina a la carnisseria.
Al no poder fer-ho amb garanties, va ser evacuat a l’Arnau amb la picadora, en una complexa maniobra. El SEM va informar que el pronòstic de l’home era menys greu.