Diversos accidents per encalç provoquen cues a l'A-2 entre Lleida i Bell-lloc d'Urgell
Coincideixen amb desviaments des de l'Ll-11 cap a l'autovia per tasques de reasfaltatge
Almenys dos accidents per encalç provoquen aquest dimarts retencions a l'A-2 en un tram entre Lleida i Bell-lloc d'Urgell, en direcció Barcelona. Segons els Servei Català de Trànsit, els xocs s'han produït entre els punts quilomètric 471 i 472.
Els accidents coincideixen amb el tall de l'LL-11 per tasques de renovació del paviment. A causa de la restricció, el trànsit que arriba a l'Ll-11 des de l'A-2 és redirigit de nou a l'autovia per la rotonda dels Alamús.