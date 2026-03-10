COMERÇ
Cinc botigues “de sempre” de la Zona Alta de Lleida abaixen la persiana per jubilacions i falta de personal
Botigues abaixen la persiana per jubilacions i falta de personal. Calçats Espuña i Andrea Xilf (Fleming), La Percha (Vallcalent), Inssinua (Rovira Roure) i Serret i Rogés (Torres de Sanui)
Cinc de les botigues més longeves de la Zona Alta han tancat o ho faran pròximament per diferents raons, com la jubilació dels amos i la dificultat per trobar personal.
La més històrica és Calçats Espuña, a l’avinguda Doctor Fleming, que ja ha abaixat definitivament la persiana després de 75 anys a la ciutat a càrrec de tres generacions de la mateixa família. El seu responsable, Jordi Serra, valora que el comerç ha canviat “com de la nit al dia” des d’aleshores, ja que “quan vam obrir la nostra primera botiga al carrer Major no hi havia tantes botigues ni tants productes, tot era molt més reduït i accessible”, afirma.
En canvi, ara “existeixen molts canals de venda, el pastís s’ha de repartir entre molts i cada botiga s’ha de diferenciar”, valora.
La família Espuña va obrir el 1950 el seu primer establiment a l’Eix Comercial, que va mantenir fins al 2014. La de la Zona Alta, mentrestant, tenia 37 anys. Serra explica que l’han tancat per motius personals i assegura estar “satisfet i orgullós del tracte personalitzat que hem donat als clients, en coneixia més del 90% i molts han acabat sent amics”.
Un altre comerç mític del barri que desapareixerà al final de la pròxima temporada d’estiu és la botiga de roba La Percha, al carrer Vallcalent. La propietària, Rosabel Trench, va ser la cofundadora de l’associació de comerciants de la Zona Alta el 2008.
Ara, després de 52 anys en el gremi, es jubila i no dona continuïtat a la botiga perquè no troba relleu. “Em fa molta pena, el comerç és la meua passió i és al que m’he dedicat sempre”, explica. Trench va començar a treballar fa 29 anys en el seu negoci, que la seua germana va fundar fa més de 40 anys. “Els números em van sortint bé i podria seguir, les persones valoren el servei addicional d’ensenyar els productes i assessorar”, assegura.
No obstant, mostra la seua preocupació per l’arribada del centre comercial de Torre Salses, que “matarà el comerç de Lleida”, considera.
Així mateix, la botiga de roba made in Spain Andrea Xilf, a Doctor Fleming, abaixarà la persiana el 31 de març després d’onze anys, malgrat la “clientela fidel” i la “bona acollida”. La propietària, Andrea Montero, destaca la dificultat de trobar personal, raó per la qual va decidir dedicar-se completament al seu estudi de fotografia. A més, “no volia esperar a l’arribada de Torre Salses”, va afegir. Montero preveu traspassar el seu local i assenyala que ja hi ha alguns interessats per situar una nova botiga de roba.
Les altres botigues de la Zona Alta que han tancat recentment són la merceria Serret i Rogés, al carrer Torres de Sanui, per jubilació després de 36 anys oberta; i la botiga de roba Inssinua, a Rovira Roure.
La seua és una de les moltes jubilacions que estan afectant els últims mesos l’Eix. “És normal jubilar-se, però també és veritat que no hi ha relleu generacional i al comerç local no l’estan tractant gaire bé”, diuen. Borraz i Trepat recorden que en les seues més de quatre dècades oberts “hem vist nens que venien a comprar joguets i, anys després, venien ja adults amb els seus fills i nets, i diria que som l’única botiga de joguets que no és una franquícia o gran superfície”.
En aquest sentit, Borraz assenyala que la clau per estar tants anys en un negoci que ha canviat tant en un parell de dècades com la jogueteria “és oferir varietat en el producte, des de les últimes modes fins a educatius o de més qualitat, oferir una bona atenció i tenir una clientela fidel, que ens ha permès vendre per tot Europa”.