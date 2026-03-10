AIGÜES
Denuncien que el riu ha arrasat 400 m3 de finques a Balaguer per l’elevat cabal
Dos agricultors de la zona de l’Horta d’Amunt que veuen com l’aigua del Segre s’emporta la terra de les seues parcel·les. Demanen a la CHE intervenir i sanejar el curs per allunyar l’aigua i evitar l’erosió
Dos agricultors de Balaguer han denunciat que l’elevat cabal del riu Segre, aigües amunt a la capital, a la zona de l’Horta d’Amunt, ha provocat la pèrdua de 400 metres cúbics de terra en finques de cultiu de la seua propietat. Asseguren que l’aigua ha anat guanyant terreny de forma progressiva, un fet que porten denunciant des de fa anys, encara que les últimes setmanes s’ha agreujat la situació i l’aigua està erosionant el terra. Expliquen que aquesta situació es repeteix després de diversos episodis d’avinguda del riu, posteriors a la sequera, en els quals el cabal del Segre ha estat elevat.
“L’aigua va erosionant la vora i cada vegada va menjant-se més terra”, va lamentar Jordi Carrera, un dels afectats. Va afegir que l’escullera que es va construir fa anys en un tram del riu “no protegeix el marge”, sinó que “desvia l’aigua directament cap als camps”, augmentant els danys.
Assegura haver sol·licitat en diverses ocasions a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que adopti mesures per frenar l’erosió, com la neteja del curs i la correcció del flux cap al centre del riu. “No demanem grans obres, només evitar que el Segre continuï menjant-se les nostres finques.” També han sol·licitat mesures a la Paeria de Balaguer i l’alcaldessa, Lorena González, va confirmar ahir que l’oficina tècnica municipal busca solucions i ajuts, ja sigui a la CHE o l’ACA, per mitigar els efectes de l’erosió fluvial.
Durant l’últim mes, el cabal del Segre a Balaguer ha superat els 100 m3/s en quatre ocasions, assolint els 121,4 m3/s el 15 de febrer i els 101 m3/s el passat dia 4. El terreny d’aquesta zona, amb predomini de guix i calcària, s’erosiona més fàcilment, la qual cosa podria agreujar la pèrdua de terra a l’anticlinal Balaguer-Barbastre.
Pantans plens abans del desglaç
Els embassaments estan plens i des de fa dies controlen el nivell de resguard davant del pròxim desglaç. Oliana i Rialb, al Segre, estan al 70 i 90%, respectivament, de la seua capacitat, mentre que Canelles i Santa Anna, a la Ribagorçana, estan al 85 i 80%. El cabal els cursos baixos ha augmentat considerablement.