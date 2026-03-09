Denuncien que el riu Segre ha arrasat 400 m³ de camp per l’elevat cabal
A la zona de l’Horta d’Amunt de Balaguer i demanen mesurades la CHE
Veïns de Balaguer han denunciat que l’intens cabal del riu Segre al seu pas per L’Horta d’Amunt a la capital de la Noguera s’ha 'menjat’ en les darreres setmanes més de 400 metres cúbics de terra de camps de cultiu d’aquesta zona.
Asseguren que després de la sequera i de diversos episodis en els quals el riu ha baixat amb un cabal més elevat del normal, l’aigua ha anat guanyant terreny i part de les seues finques han desaparegut. Afegeixen que han sol·licitat en diverses ocasions a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) mesures per evitar que l’aigua derivi directament cap a les seues finques.
"Fa anys es va fer una escullera però en lloc de treure l’aigua el que fa és derivar-la tota cap a aquest punt i cada dia desapareix un tros de terra", van dir. "Sol·licitem també fer una neteja del riu en aquesta zona per poder conduir l’aigua cap al centre del riu i evitar l’erosió, però de moment no tenim resposta", van dir.