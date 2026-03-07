BIODIVERSITAT
Els conills minen els talussos sobre els quals circula l’AVE i obliguen a blindar l’estructura
Adif instal·la malles de reforç a l’Horta de Lleida per evitar que els animals accedeixin a la plataforma ferroviària. La companyia pública inverteix 2,5 milions en obres d’aquest tipus de Lleida a Guadalajara
La superpoblació de conills que habita les estepes i l’horta de Lleida ha començat a generar riscos per a l’estabilitat de la plataforma sobre la qual circula l’AVE: els caus que excaven als talussos pels quals discorren les vies provoquen que siguin inestables al minar-los, una cosa que ha obligat Adif, la companyia pública encarregada de les infraestructures ferroviàries, a prendre mesures per evitar que això acabi afectant la seguretat de la circulació.
“S’estan portant a terme treballs de reforç de la tanca en l’àmbit de Lleida”, van explicar fonts d’Adif, que van afegir que “estan previstes actuacions similars a l’entorn de Calatayud” (Saragossa) i “en diferents punts propers a Brihuega” (Guadalajara) amb una inversió conjunta de 2,5 milions d’euros. Abans, Adif va executar treballs d’aquest tipus a San Fernando de Henares (Madrid), on va instal·lar 2.100 metres de malla.
El reforç de la tanca té com a objectiu “dificultar l’entrada d’aquests animals a les explanacions ferroviàries, on s’ubiquen part dels caus”, i consisteix a col·locar una malla d’1,5 metres de longitud amb forma d’L: la part curta, de 50 centímetres, queda cosida a la tanca existent de manera que la fa més gruixuda i, per tant, pràcticament impossible de travessar pels conills; i la llarga, d’un metre, se situa sobre el terra, horitzontal, i s’ancora amb picots.
Adif combina les mesures físiques amb altres d’eliminació i control poblacional dels conills segons n’evoluciona la població i les necessitats de conservació de la infraestructura. El 2025, aquestes actuacions “es van concentrar a l’entorn de Brihuega i Calatayud” en la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona, van anotar.
Els talussos de les línies ferroviàries, les autovies i les autopistes “són un dels llocs preferits dels conills per construir els caus a l’estar prohibit practicar-hi la caça”, va explicar l’enginyer agrònom Xavier Miarnau, expert en superpoblacions. “Les galeries als talussos poden provocar problemes com enfonsaments i caigudes en determinades condicions”, afegeix.
Ordeig anuncia reforços per incrementar la captura de conills
Després de la denúncia de Ramon i Eudald Boleda, agricultors de Verdú que han arrancat un centenar de pistatxers morts pels danys dels conills, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar a X que “nous equips treballen per augmentar les captures” i va recordar que “continua oberta la línia de més de 2 milions per a protectors i equips privats de control”. Fonts d’Agricultura van especificar ahir que l’últim any a la finca afectada de Verdú “s’han fet 31 actuacions amb 4.416 exemplars capturats a través de mitjans propis del Govern, que inclouen una pick-up, i “en aquesta finca els caçadors van abatre 11.800 conills, entre febrer i abril del 2025”. Boleda, per la seua part, va lamentar que “des de l’abril de l’any passat només han actuat tres vegades al terme de Verdú, l’última dilluns passat”. Segons dades d’Agricultura, la densitat ara és de 14,46 conills per km2, inferior a la del 2024. La conselleria recorda que al desembre va obrir línies d’ajuts per instal·lar mesures de protecció contra la fauna cinegètica als cultius, per adquirir amplificadors de llum per a la caça nocturna i munició i per contractar serveis privats de control.