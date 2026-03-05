Un xalet de formigó de 650 m², l’habitatge més car a la venda a la ciutat de Lleida
La propietat assoleix els 1,6 milions d’euros, mentre que la més costosa de la província en venda està a Baqueira Beret
L’habitatge més car en venda a la ciutat de Lleida és un xalet de 650 metres quadrats de formigó ubicat a la partida Vallcalent, a Ciutat Jardí, amb un preu de 1.600.000 euros. Segons dades del portal Idealista, aquesta propietat compta amb set habitacions, cinc banys complets i una superfície total de 700 metres quadrats.
Segons la descripció del venedor, l’immoble destaca pels seus aïllaments interns i externs, impermeabilitat i sistema de calefacció i climatització per geotèrmia. La construcció presenta acabats d’alta gamma i disposa de garatge per a cinc places. L’habitatge es distribueix en dos plantes més una planta subterrània, amb ascensor que comunica tots els nivells.
La distribució interior inclou 10 estances diferenciades entre zona de dia i zona de nit. Les habitacions incorporen vestidor i bany integrat, mentre que la cuina d’alta gamma està dissenyada per a gurmets. El saló-menjador s’organitza a dos zones diferenciades i la propietat compta amb piscina, zona de descans i solàrium en la primera planta.
L’habitatge més costós de la província es troba a la Val d’Aran
No obstant, la casa més cara en venda a tota la província de Lleida se situa en la Val d’Aran, concretament a la urbanització de Pleta de Jus prop d’un remuntador de l’estació d’esquí de Baqueira Beret. El seu preu assoleix els 3.500.000 euros, amb 467 metres quadrats construïts i 10 habitacions.
Conjunt de tres habitatges independents connectats
Es tracta d’un conjunt de tres habitatges independents que tenen la capacitat de ser unides a través del seu interior. A la planta baixa es troba un apartament amb un espai obert de saló menjador cuina amb sortida a la terrassa i vistes a la muntanya. Aquesta planta inclou dos habitacions dobles que comparteixen un bany i una tercera habitació amb bany privat.
En la primera planta es replica la distribució de la planta inferior i s’afegeix un balcó. La planta superior acull un dúplex amb distribució optimitzada, on un distribuïdor separa la zona de nit de la zona de dia.
Un ampli rebedor dona accés a dos habitacions amb bany i dos habitacions dobles que comparteixen un bany. A la planta superior del dúplex es troba un saló menjador amb cuina semitancada i un segon menjador de diari.
Les cobertes de fusta vista a doble altura, la llar de foc i la terrassa creen un espai acollidor de muntanya. La planta superior compta amb una estança oberta de què podria gaudir-se com a segon saló o dormitori obert. La urbanització ofereix servei privat de transport a pistes i conserge.