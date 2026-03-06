EMPRESES
Obres per edificar la nau frigorífica més gran de l’Estat a un poble de Lleida
Promoguda pel grup Primafrío i Romero Polo urbanitzarà el polígon industrial
L’empresa Romero Polo va començar ahir els treballs per construir un centre logístic als Alamús que albergarà la nau frigorífica més gran fins a la data a Espanya. El promou l’empresa Ondina Logístics Lleida SL, del grup Primafrío, dedicat al transport internacional de mercaderies a temperatura controlada. Amb aquesta finalitat va adquirir 85.000 m2 del nou polígon industrial, al marge esquerre de la carretera que dona accés a la població des de l’LL-11. Una màquina treballava al matí desbrossant els terrenys, com a pas previ a urbanitzar-los.
La junta de compensació, integrada per Ondina Logístics Lleida, l’ajuntament i un particular, va adjudicar les obres a Romero Polo per 3,6 milions d’euros, segons va explicar l’alcalde, Toni Bosch. El consistori preveu treure a subhasta els 10.500 metres quadrats de la seua propietat i ja està redactant les bases per fer-ho. Segons Bosch, a partir d’ara la intervenció no pararà i continuarà amb l’extracció i excavació de terres i el disseny dels vials per urbanitzar la zona. Amb aquesta finalitat, dilluns es reuniran amb la Casa Canal per veure l’afectació en les conduccions de reg.
Primafrío construirà a la plataforma logística d’aquest municipi del Segrià la nau frigorífica més gran del sector agroalimentari de l’Estat espanyol, d’entre 15.000 i 17.000 m2 de superfície, va indicar Bosch. El planejament urbanístic dels Alamús permet a l’empresa edificar fins a 70.000 m2 de sòl amb dos altures.
El grup ja té a Vilanova de la Barca un altre centre logístic
El grup logístic Primafrío va consolidar els seus plans d’implantació a Lleida amb la compra d’un centre logístic de 15.000 metres quadrats al polígon de Vilanova de la Barca. Així ho van confirmar al gener fonts municipals, que van indicar que l’empresa ocupa les instal·lacions “des de fa mig any” i té una plantilla d’“entre cinc i deu persones”. La planta anteriorment havia estat seu de l’empresa de transports Pascual de Térmens i podria arribar a ocupar 25 persones. El centre logístic, a 8 quilòmetres de l’autovia A-2, disposa d’oficines i inclou un magatzem frigorífic de 1.500 metres quadrats. Per la seua part, la planta dels Alamús és a prop de l’A-2 i l’AP-2 i podria donar feina a un centenar d’empleats. L’ajuntament d’aquesta localitat creu que, amb la seua posada en marxa, el poble podria superar els mil habitants.