Investigat un lleidatà per un avançament temerari amb una furgoneta a l'N-230 a Montanui
Una gravació permet enxampar el conductor, que va avançar dos vehicles en línia contínua i amb visibilitat reduïda
La Guàrdia Civil investiga un veí de Lleida de 32 anys per fer un avançament antireglamentari amb la furgoneta que conduïa en un tram de visibilitat reduïda a l'N-230. Els fets es van produir el 6 de febrer al terme municipal de Montanui (Osca), al límit amb la demarcació de Lleida. Les imatges de la infracció van ser enregistrades des d'un altre vehicle i, després d'analitzar la gravació, l'institut armat ha investigat l'home per un suposat delicte contra la seguretat del trànsit, per conduir de forma temerària i per posar en perill la vida o la integritat d'altres persones. L'infractor conduïa una furgoneta de lloguer i va avançar en línia contínua pel carril esquerre a almenys dos vehicles.
Segons informa la Guàrdia Civil, mentre feia la maniobra il·legal circulant pel carril esquerre en sentit contrari, s'aproximava un altre vehicle, el qual circulava pel seu carril i en el sentit correcte, la qual cosa va obligar els conductors de la resta de vehicles a frenar de forma sobtada per evitar una col·lisió.
Després d'investigar els fets, els agents van poder localitzar i identificar el possible conductor, i el 23 de febrer el van investigar formalment per un delicte contra la seguretat viària. Les diligències es van traslladar al jutjat de guàrdia de Montsó i l'investigat s'haurà de personar davant el jutge quan sigui requerit.
La Guàrdia Civil recorda que el Codi Penal castiga aquestes conductes al volant amb penes que oscil·len entre els sis mesos i els dos anys de presó, i amb la retirada del permís de conduir durant un termini d'entre un i sis anys.