Més de 170 viatgers volen des d’Alguaire al Caire

Segon vol comercial a Egipte en els 16 anys d’història de l’aeroport lleidatà

Passatgers pujant a la tarda a l’avió cap al Caire. - JORDI ECHEVARRIA

Un total de 173 persones van embarcar aquest diumenge a l’aeroport d’Alguaire en un avió amb destinació al Caire, i està previst que tornin diumenge vinent. Va ser el segon vol comercial a Egipte en els 16 anys d’història de l’aeroport lleidatà. El primer va ser fa un any, quan diverses agències de viatges es van unir per contractar un xàrter. L’èxit d’aquell primer viatge va animar les empreses a repetir-lo ahir.

La terminal de l’aeroport d’Alguaire, plena a l’hora de l’embarcament. - JORDI ECHEVARRIA

Aquest vol se suma als que el turoperador Quality Travel va iniciar fa un mes a l’aeroport lleidatà per portar esquiadors de Suècia a les pistes d’esquí d’Andorra durant la temporada d’hivern. Durant tot l’any opera la línia regular d’Air Nostrum entre Alguaire i Palma.

Tanmateix, val a dir que els avions comercials són ara minoritaris en aquesta infraestructura, més orientada ja a la formació de pilots i usos industrials.

