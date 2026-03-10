Una històrica jogueteria de Lleida tanca després de 43 anys: "hem vist nens que venien a comprar joguets i, anys després, venien ja adults amb els seus fills i nets"
Els seus propietaris es jubilen i no troben relleu
La històrica botiga de joguines Trèvol del carrer del Carme de Lleida, en ple Eix Comercial, posarà punt final a 43 anys d’activitat en els propers mesos. Un tancament que els seus propietaris, Miguel Borraz i Mercè Trepat, porten a terme al jubilar-se i no trobar relleu. “Portem oberts des del 1983 i fins al 2016 estàvem el carrer Audiència i després ens vam traslladar a la nostra ubicació actual”, va explicar Borraz. La seua és una de les moltes jubilacions que estan afectant els últims mesos l’Eix. “És normal jubilar-se, però també és veritat que no hi ha relleu generacional i al comerç local no l’estan tractant gaire bé”, diuen.
Borraz i Trepat recorden que en les seues més de quatre dècades oberts “hem vist nens que venien a comprar joguets i, anys després, venien ja adults amb els seus fills i nets, i diria que som l’única botiga de joguets que no és una franquícia o gran superfície”.
En aquest sentit, Borraz assenyala que la clau per estar tants anys en un negoci que ha canviat tant en un parell de dècades com la jogueteria “és oferir varietat en el producte, des de les últimes modes fins a educatius o de més qualitat, oferir una bona atenció i tenir una clientela fidel, que ens ha permès vendre per tot Europa”.