Un lleidatà repeteix entre els més rics del món: ha elevat la seua fortuna uns 500 milions d’euros, segons Forbes
Elon Musk lidera el rànquing i Amancio Ortega és de nou l’únic espanyol en el top 10
José Llorens Torra, amb un patrimoni de 1.600 milions d’euros, és l’únic lleidatà amb presència en el rànquing mundial de multimilionaris (a la posició 2.481) publicat aquest dimecres per la revista Forbes. Llorens, de 81 anys i natural de Sedó, és el principal accionista de Llotor SL, un hòlding que té més de 80 firmes. La seua empresa principal és Epsa International SA, una companyia de subcontractació d’obres. Respecte a l’any passat, quan ja va aparèixer al llistat, Llorens ha elevat la seua fortuna uns 500 milions d’euros.
L’exclusiva recopilació ha afegit gairebé 400 nous membres i ha assolit la xifra rècord de 3.428 persones milmilionaries, és a dir, empresaris amb un patrimoni mínim de 1.000 milions de dòlars. Quant a Catalunya, l’empresària barcelonina Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, és la persona més rica amb una fortuna acumulada de 4.100 milions d’euros (1.000 més que l’any anterior). Al llistat global, Daurella ocupa la posició 1.044.
Per la seua part, Amancio Ortega, propietari d’Inditex, torna a l’exclusiu top 10 de les fortunes més grans a escala mundial –on no apareix cap dona– i es referma en la desena posició com l’únic espanyol. El seu patrimoni està valorat en 148.000 milions de dòlars (127.945 milions d’euros).
El rànquing el continua liderant Elon Musk, amb un patrimoni de 839.000 milions de dòlars (724.965 milions d’euros), un rècord de riquesa, per les seues empreses Tesla i SpaceX. El segueixen els cofundadors de Google Larry Page i Sergey Brin, així com el propietari d’Amazon, Jeff Bezos, i el de Meta, Mark Zuckerberg. Entre les noves incorporacions, destaquen la cantant Beyoncé, el tenista Roger Federer i el cineasta James Cameron.