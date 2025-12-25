Obre una nova farmàcia per donar servei a la part sud del municipi
El centre farmacèutic compta amb un sistema robotitzat que transporta els medicaments automàticament del magatzem fins al taulell
Guissona compta des d’aquest mes de desembre amb una nova farmàcia, la Farmàcia de la Plana, que se suma a les dos ja existents. L’espai el regenta Josep Pujol, que ja va estar al capdavant d’un altre negoci farmacèutic anteriorment i ara ha rebut la tercera llicència de la localitat, autoritzada després de superar el llindar dels 7.500 habitants.
Segons Pujol, “la gent del barri està molt agraïda de tenir una farmàcia més a prop de casa”, ja que les altres dos “queden una mica lluny”. Les instal·lacions es troben a la plaça de la Plana, número 1, i estan obertes de dilluns a divendres i dissabte al matí.
El centre farmacèutic compta amb un sistema robotitzat que transporta els medicaments automàticament del magatzem fins al taulell. “Malgrat que ha estat una inversió cara, ens permet estar amb els clients en tot moment”, va assenyalar el director.
Entre els serveis que ofereix també hi ha venda de material ortopèdic, dermofarmàcia i control de la pressió arterial.