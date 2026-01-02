MINERIA
Una empresa projecta extreure leonardita 68 anys en una mina a cel obert a Almatret
Eneripromo, d’Alcarràs, preveu extreure fins a 54.000 tones anuals d’aquest residu del lignit al Baix Segre. S’utilitza com a adob per a cultius i per millorar la retenció d’aigua dels camps
L’empresa Eneripromo, amb domicili a Alcarràs, projecta explotar durant 68 anys una mina de leonardita ubicada a la Plana de Magí d’Almatret i extreure’n anualment 54.000 tones d’aquest residu del lignit per comercialitzar-lo al sector agrari, on s’utilitza com a adob per a vegetals i per millorar la capacitat de retenció d’aigua dels terres.
Si s’acaba materialitzant, el projecte, que es troba en fase de consulta pública fins al 27 de febrer a la seu electrònica de la conselleria d’Empresa i Treball, suposarà la primera experiència d’aprofitament d’aquest residu de l’activitat a Lleida, una cosa que fa anys que aquesta firma fa en zones properes com la conca de Mequinensa.
“La leonardita és un material orgànic derivat de la descomposició parcial de la matèria vegetal que es troba en dipòsits de lignit. És rica en àcids húmics i altres compostos orgànics, i té un contingut relativament alt en compostos de carboni i hidrocarburs”, exposa el projecte d’explotació, que anota que “la leonardita és un intermediari en el procés de formació del carbó i el petroli” que “s’extreu com a subproducte de l’explotació del lignit”, que té “aplicacions agràries i industrials” i la presència del qual en escombreres d’escòries, com aquesta, “té un fort impacte ambiental i paisatgístic”.
24,5 hectàrees
Les dos provisions de restes de lignit de les mines de San José i de Los Tres Mineros que Carbonífera del Ebro va amuntegar al Pla de Magí d’Almatret ocupen 24,5 hectàrees, sumen un volum de més de 2,5 hectòmetres cúbics i generen lixiviats: vessaments d’àcids húmics i fúlvics i de metalls com el ferro i l’alumini susceptibles de contaminar els aqüífers i les aigües superficials.
Eneripromo, l’estudi d’impacte ambiental del qual veu “assumibles” les emissions de pols i de soroll de l’activitat, preveu restaurar amb arbratge la zona, ara sense vegetació. Presenta el projecte com l’“eliminació d’un passiu ambiental” i com una “recuperació paisatgística” que redueix el risc d’incendi a l’àrea de l’escombrera.
L’empresa preveu realitzar les extraccions amb excavadores que treballaran de sol a sol de tardor a primavera i de 8.00 a 20.00 hores a l’estiu. “No es requereixen excavacions profundes ni l’ús d’explosius” i això “elimina la generació de vibracions i minimitza la contaminació acústica”, assenyala l’estudi d’impacte.
Els treballs previs de l’empresa promotora calculen que la densitat de la leonardita és de 1.800 kg/m3 de terra extreta, la qual cosa, amb la previsió d’extreure’n 54.000 tones anuals, apunta a un volum d’extracció de 38.000 m3/any.
Demanda del mercat
“El ritme d’extracció i d’expedició de la leonardita serà totalment adaptable a la demanda del mercat” i “la producció i comercialització del material s’organitzarà mitjançant comandes anticipades per evitar l’acumulació”, explica el pla d’execució, que preveu que la distribució del producte sigui efectuada per empreses de transport alienes a l’explotació minera.
D’altra banda, l’empresa estudia “habilitar punts d’emmagatzemament estratègics en zones pròximes als principals consumidors”.