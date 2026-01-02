SEGRE

Una empresa projecta extreure leonardita 68 anys en una mina a cel obert a Almatret

Eneripromo, d’Alcarràs, preveu extreure fins a 54.000 tones anuals d’aquest residu del lignit al Baix Segre. S’utilitza com a adob per a cultius i per millorar la retenció d’aigua dels camps

L’acumulació de restes de lignit a les antigues mines genera lixiviats d’alt poder contaminant. - ENERIPROMO

Raúl RamírezCap de ComarquesEDUARDO BAYONAPeriodista
L’empresa Eneripromo, amb domicili a Alcarràs, projecta explotar durant 68 anys una mina de leonardita ubicada a la Plana de Magí d’Almatret i extreure’n anualment 54.000 tones d’aquest residu del lignit per comercialitzar-lo al sector agrari, on s’utilitza com a adob per a vegetals i per millorar la capacitat de retenció d’aigua dels terres.

Si s’acaba materialitzant, el projecte, que es troba en fase de consulta pública fins al 27 de febrer a la seu electrònica de la conselleria d’Empresa i Treball, suposarà la primera experiència d’aprofitament d’aquest residu de l’activitat a Lleida, una cosa que fa anys que aquesta firma fa en zones properes com la conca de Mequinensa.

La leonardita s’extreu amb potents excavadores. - ENERIPROMO

“La leonardita és un material orgànic derivat de la descomposició parcial de la matèria vegetal que es troba en dipòsits de lignit. És rica en àcids húmics i altres compostos orgànics, i té un contingut relativament alt en compostos de carboni i hidrocarburs”, exposa el projecte d’explotació, que anota que “la leonardita és un intermediari en el procés de formació del carbó i el petroli” que “s’extreu com a subproducte de l’explotació del lignit”, que té “aplicacions agràries i industrials” i la presència del qual en escombreres d’escòries, com aquesta, “té un fort impacte ambiental i paisatgístic”.

24,5 hectàrees

Les dos provisions de restes de lignit de les mines de San José i de Los Tres Mineros que Carbonífera del Ebro va amuntegar al Pla de Magí d’Almatret ocupen 24,5 hectàrees, sumen un volum de més de 2,5 hectòmetres cúbics i generen lixiviats: vessaments d’àcids húmics i fúlvics i de metalls com el ferro i l’alumini susceptibles de contaminar els aqüífers i les aigües superficials.

Eneripromo, l’estudi d’impacte ambiental del qual veu “assumibles” les emissions de pols i de soroll de l’activitat, preveu restaurar amb arbratge la zona, ara sense vegetació. Presenta el projecte com l’“eliminació d’un passiu ambiental” i com una “recuperació paisatgística” que redueix el risc d’incendi a l’àrea de l’escombrera.

L’empresa preveu realitzar les extraccions amb excavadores que treballaran de sol a sol de tardor a primavera i de 8.00 a 20.00 hores a l’estiu. “No es requereixen excavacions profundes ni l’ús d’explosius” i això “elimina la generació de vibracions i minimitza la contaminació acústica”, assenyala l’estudi d’impacte.

Els treballs previs de l’empresa promotora calculen que la densitat de la leonardita és de 1.800 kg/m3 de terra extreta, la qual cosa, amb la previsió d’extreure’n 54.000 tones anuals, apunta a un volum d’extracció de 38.000 m3/any.

Demanda del mercat

“El ritme d’extracció i d’expedició de la leonardita serà totalment adaptable a la demanda del mercat” i “la producció i comercialització del material s’organitzarà mitjançant comandes anticipades per evitar l’acumulació”, explica el pla d’execució, que preveu que la distribució del producte sigui efectuada per empreses de transport alienes a l’explotació minera.

D’altra banda, l’empresa estudia “habilitar punts d’emmagatzemament estratègics en zones pròximes als principals consumidors”.

