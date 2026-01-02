CELEBRACIONS
La Llotja i la discoteca Big Ben, epicentres d'un Cap d'Any massiu i musical a Lleida
Èxit de les línies de bus habilitades per la Paeria per connectar barris
Lleida va acomiadar el 2025 amb tota l’esplendor en festes que van atreure un nombrós públic. A la capital, la Llotja va celebrar la New Year’s Party organitzada pel Grup Bonobo fins a altes hores de la matinada amb packs d’entrada per disfrutar d’una nit de música que es van esgotar. Big Ben de Golmés va dir adeu al 2025 amb una celebració especial que va reunir un públic de diferents edats.
La programació va incloure una sessió popstar amb Brian Cross i les actuacions de Marta Sánchez i Soraya en una nit dedicada al record de les diferents etapes de la música pop. La festa va reunir més de 2.000 persones. A Tàrrega es va donar la benvinguda a l’any nou amb les Targanades 2026, la tradicional festa de la nit de Cap d’Any organitzada per l’ajuntament i Agrat a l’Espai MerCAT.
D’altra banda, 640 persones van utilitzar els autobusos gratuïts habilitats a Lleida en la campanya 1.000 ulls entre l’L6 de la Bordeta-Cappont-Nastasi, l’L7 dels Mangraners al Secà i l’Especial Ronda-Llotja. Com a balanç, el 112 va rebre 6.000 trucades per 4.300 incidents a Catalunya. El dispositiu especial dels Mossos d’Esquadra, amb prop de 1.800 agents, va acabar amb 117 detinguts: 27 per delictes de violència de gènere o en l’àmbit de la llar; 1 contra la llibertat sexual; 46 contra el patrimoni; 10 per lesions i 33 per altres. També va morir un home en un accident a l’N-II a Malgrat de Mar.