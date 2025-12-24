El sector de l’aviram pronostica un repunt de l’escalada de preus arran del focus de grip aviària a Ponent
UP considera que el fet que s’hagin de sacrificar animals podria provocar una falta de subministrament al mercat
El sector de l’aviram pronostica que amb el focus de grip aviària hi podria haver un repunt de l’escalada de preus de productes derivats com els ous al mercat. Segons Jordi Armengol, d’Unió de Pagesos, el fet que s’hagin de sacrificar els animals de les granges que donin positiu podria provocar una “falta de subministrament o desabastiment del mercat” de manera que productes com els ous s’hauran de pagar més cars. Armengol ha confirmat que tots els animals de l’explotació afectada s’hauran de sacrificar encara que no estigui confirmat el positiu per part del ministeri. En qualsevol cas, ha remarcat que la grip aviària és una “afectació veterinària” que en cap cas té conseqüències en el consum de carn i ous per part de la població.
