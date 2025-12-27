SANITAT
Les llistes d’espera per a la fibromiàlgia es disparen d’1,5 a 4 mesos al Santa Maria
Des que el juny del 2024 es va jubilar un dels dos reumatòlegs de la unitat. L’hospital preveu contractar un nou metge el 2026 i nomena facultatius referents de la malaltia als CAP
Pacients lleidatans amb fibromiàlgia denuncien que el temps d’espera per a una consulta mèdica a la seua unitat de l’hospital Santa Maria s’ha disparat d’1,5 a 4 mesos de mitjana des que es va jubilar un dels dos reumatòlegs el juny de l’any passat. “Ara només en tenim un amb una jornada del 40%, però el pressupost de la unitat és el mateix, necessitem que s’executi tot a la unitat”, lamenta la presidenta de l’associació Fibrolleida, Carme Fabregat. A més, és habitual que aquests pacients pateixin anul·lacions de les seues visites, com ja va informar aquest diari. “Algunes vegades, quan anem a l’hospital diuen que ens falten proves diagnòstiques i ens envien de nou al CAP, sense veure l’especialista”, explica.
Una portaveu del Santa Maria indica que la unitat té previst incorporar un nou reumatòleg a començaments del 2026 i treballa en coordinació amb l’Atenció Primària de Lleida per oferir un millor servei als pacients”, afegeix. Aquest any s’han nomenat metges de família referents en fibromiàlgia a cada CAP i grups de treball per treballar de forma coordinada amb la unitat hospitalària, amb la participació d’infermeres, psicòlegs, fisioterapeutes i facultatius de tots dos àmbits. “L’objectiu és revisar i actualitzar els protocols d’atenció conjunta i els criteris de derivació a la unitat a fi de reduir les llistes d’espera i oferir una atenció de qualitat centrada en les necessitats dels pacients”, necessita.
La fibromiàlgia és una malaltia crònica caracteritzada per dolor muscular difús i intens, rebel al tractament i de causa desconeguda. Fibrolleida compta amb més de 400 socis, però “donem assistència a moltes més persones que venen desesperades, a les quals oferim teràpia psicològica i de fisioteràpia, a més d’assessoria legal per gestionar baixes”, explica Fabregat. Subratlla el risc d’exclusió social que pateixen, ja que “no podem tenir una feina estable, però l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) ens envia a treballar com si no ens passés res”, assegura.
La unitat de referència de la fibromiàlgia a Lleida, la del Santa Maria, atén cada any entre 300 i 500 persones. “Deriven els pacients de sensibilitat química a Barcelona, on de vegades els neguen l’atenció per venir d’una altra regió sanitària, mentre que els afectats per fatiga crònica ja no els tracten, directament”, lamenta Fabregat.
Fibrolleida espera reunir-se pròximament amb responsables de l’Atenció Primària per veure com es pot descongestionar la unitat del Santa Maria. Així mateix, denuncia que “la unitat encara es col·lapsa més” a causa de la càrrega burocràtica dels metges amb els informes de l’ICAM.
“El maltractament sanitari que patim provoca que tinguem dolor físic, però també mental i econòmic”, conclou la presidenta de l’associació.