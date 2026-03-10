URBANISME
Desallotjades 13 persones de cinc pisos d’un edifici del carrer Sant Antoni de Lleida per la caiguda d’una biga de fusta del sostre
Al número 46 i l’ajuntament ordena també el tancament d’un local comercial ubicat a la planta baixa
La Paeria de Lleida va desallotjar aquest dilluns de forma preventiva 13 persones de l’edifici del número 46 del carrer Sant Antoni, a l’Eix Comercial. A les 11.35 hores, el 112 va rebre un avís d’un administrador de finques que alertava d’un problema en una biga de fusta del sostre, que va provocar que es desplomés. Fins al lloc es va desplaçar una dotació dels Bombers, que van efectuar un apuntalament provisional, i també hi va acudir la Guàrdia Urbana i el tècnic municipal de guàrdia, que va ordenar el desallotjament dels pisos que corresponen a les portes segones de l’immoble, que té cinc plantes.
Així, en total es van veure afectats cinc habitatges. La propietat es va encarregar de reallotjar els residents en tres d’aquestes (deu persones) i els serveis socials de l’ajuntament, de les dels altres dos, encara que al final només va reallotjar una persona.
Per indicació del tècnic municipal, es van apuntalar els pisos afectats i el consistori també va ordenar el tancament de la botiga ubicada a la planta baixa. De fet, l’edifici té dos locals comercials. No hi va haver cap afectació en el de l’esquerra, l’òptica Easy Optik, segons va afirmar un responsable. En canvi, operaris van haver d’apuntalar i fer forats al local de la dreta, la botiga Enfants.
Una responsable va explicar que van accedir a la biga danyada des del magatzem del comerç, que van haver de buidar. “No ens han obligat a tancar, però no sabem quant de temps estarem afectats”, va explicar. Aquest és el segon desallotjament d’un immoble de la capital en només quatre dies, ja que dijous també van haver de passar la nit fora del seu domicili dos famílies (deu persones) de dos pisos del carrer Anselm Clavé. Van ser desallotjats de forma preventiva després que una fuga d’aigua provoqués la caiguda parcial d’un fals sostre. L’endemà van poder tornar al constatar un tècnic que no hi havia risc.