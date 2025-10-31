Els pares del nadó prematur a l'Arnau de Lleida creuen que s'hauria d'augmentar el seguiment a les embarassades per evitar accidents
La Rocío i l'Ekaitz, demanen que es tingui més cura per evitar infeccions i parts prematurs
La Rocío i l'Ekaitz són els pares de l'Eudald, un nadó de quatre mesos que va néixer quan només portava sis mesos de gestació. El bebè pesava 590 grams i mesurava només 32 centímetres. Tot i que estan molt agraïts a l'Hospital Arnau de Vilanova i als professionals que han fet possible el "miracle" que a hores d'ara l'Eudald pugui ser amb ells a casa, els pares valoren que s'hauria de fer més seguiment a les dones embarassades.
“Altres que van tenir una infecció de placenta, com jo, van estar a Urgències amb els mateixos símptomes i les van enviar a casa sense un seguiment posterior més exhaustiu, fins que ens posem de part i hem de córrer a l’hospital”, diu Rocío. “Per sort vaig poder arribar a l’Arnau, si no l’Eudald no seria amb nosaltres”, afegeix.
En tot cas, reitera que “el dia de l’emergència, els sanitaris van fer una molt bona feina i un acompanyament molt proper, tenint en compte que em vaig trobar sola”.