Els Agents Rurals denuncien tres empreses del Pla d'Urgell i la Noguera per utilitzar rodenticides en camps fruiters
El cos ha descobert la infracció arran d'accions de prospecció per detectar l'ús prohibit de verins
Els Agents Rurals han denunciat tres empreses agrícoles de les comarques del Pla d'Urgell i la Noguera per utilitzar verins rodenticides en camps fruiters. El cos va detectar la infracció a mitjans d'aquest mes de desembre en el marc d'accions de prospecció específiques per detectar verins al sòl.
L'ús d'aquests productes, dissenyats per controlar plagues de rosegadors, està prohibit al medi natural, especialment per salvaguardar la vida de les espècies protegides.