Olga Pané, consellera de Salut: "Cada 1% més de població major de 65 anys suposa 147 milions més de despesa" en Salut
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha advertit que "cada 1% més de població major de 65 anys suposa 147 milions d’euros més de despesa" en sanitat.
En una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, ha explicat que l’increment demogràfic i l’envelliment de la població obligaran reformes.
Tanmateix, Pané ha apuntat que l’envelliment poblacional és "molt gran": actualment hi ha un 19% de catalans gran de 65 anys, però en 7 o 8 anys s’arribarà al 25%.
"S’ha de reformar el sistema perquè tindrem més gent gran. Ens hem d’atansar als domicilis i treballar més coordinadament", ha apuntat.
LLISTES D’ESPERA
Preguntada per les llistes d’espera, ha explicat que estan provant canvis organitzatius en 27 CAP, però que s’haurà d’esperar un any per veure si els resultats són bons o no.
Ha apuntat que a Vic (Barcelona) s’ha agilitzat el certificat de dependència, amb "resultats esperançadors", i ha apostat per treballar ordenadament i coordinadament per reduir els temps.
INTRODUCCIÓ DE La IA
Sobre si hi ha data per ampliar cribratges de càncer de mama i colón, Pané ha dit que volen que l’IA perquè faci una primera lectura de mamografies i que la segona la faci el radiòleg.
"Això permetria alliberar especialistes per a així ampliar els garbellaments amb seguretat", ha afegit.
TRACTAR L’ICTUS
En preguntar-se-li quan podran Tarragona i Lleida tenir trombectomia 24 hores per tractar l’ictus, la consellera ha dit que volen ampliar l’atenció 12 hores tots els dies de la setmana, però que per fer-ho necessiten professionals altament especialitzats.
"És una especialitat posterior al MIR que requereix haver treballat un volum mínim de casos d’ictus per garantir que tractaràs amb seguretat al pacient en un procediment delicadíssim", ha dit.
Ha assegurat que és una decisió tècnica i no política que no té a veure amb pressupost, sinó amb falta de professionals: "Anirem ampliant horari a mesura que la direcció del Codi Ictus ens digui que tenim capacitat per fer-ho amb seguretat", ha conclòs.