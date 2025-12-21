Detinguda una jove de 19 anys per intentar matar a la seua exparella amb un ganivet a Lleida
Se l’acusa de temptativa d’homicidi, violència domèstica i amenaces
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir durant la matinada d’ahir a una jove de 19 anys acusada d’apunyalar la seua exparella al coll i l’esquena. La víctima va resultar ferida lleu, ja que vestia amb un abric que li va protegir de gran part del mal de les ganivetades. La noia va ser arrestada com a presumpta autora de delictes de temptativa d’homicidi, violència domèstica i amenaces.
Un vigilant de seguretat va alertar la policia local sobre la 1.25 de la matinada d’ahir que s’estava produint una baralla entre una jove i un noi, que va resultar ser la seua exparella, a l’altura del número 7 del carrer Bonaire.
El jove estava acompanyat per una altra noia i la detinguda hauria començat a increpar-los a ambdós. Quan la víctima va procedir a marxar del lloc dels fets, l’arrestada hauria tret un ganivet de la seua bossa i se l’hauria clavat per l’esquena i el coll, anant a buscar una zona a prop de la jugular.
La vestimenta que portava la víctima va aconseguir reduir la gravetat dels cops i, si bé va acabar amb ferides de caràcter lleu, no va requerir trasllat a l’hospital. Així mateix, la detinguda hauria amenaçat de mort la noia que acompanyava a la seua exparella. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació.