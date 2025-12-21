El poble de Lleida de menys de 800 habitants que rebrà 5 milions d'euros per reformar el barri antic
És un dels 20 escollits per la Generalitat per revertir el despoblament i millorar l'accessibilitat i els espais públics
El municipi de Torrelameu, a la comarca de la Noguera, amb una població de 799 habitants, ha estat seleccionat com un dels vint beneficiaris de la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029. Aquesta iniciativa de la Generalitat de Catalunya destinarà 4,89 milions d'euros per a la reforma del centre històric, amb l'objectiu de revitalitzar la localitat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que el pressupost total per als projectes escollits ascendeix a 412 milions d'euros, dels quals 232,71 milions seran aportats per la Generalitat, superant la previsió inicial.
La concessió d'aquesta subvenció respon a la necessitat de fer front als dèficits estructurals que presenta el nucli urbà de Torrelameu. Entre les problemàtiques identificades hi ha la manca d'accessibilitat, la degradació dels espais públics i l'envelliment poblacional, factors que han contribuït a una pèrdua constant d'activitat econòmica i social. A més, la manca d'habitatge atractiu per a joves i l'obsolescència dels equipaments municipals han accelerat el despoblament i la desconnexió comunitària. El Pla de Barris pretén revertir aquesta dinàmica negativa mitjançant la millora de carrers i places, la creació d'equipaments polivalents, el foment de la transició ecològica i la promoció de la mobilitat sostenible, així com la implementació de programes socials que reforcen la convivència, la inclusió i l'arrelament.
Transformació urbana i social
Aquesta intervenció integral a Torrelameu no només se centrarà en la millora física de les infraestructures, sinó que també buscarà una transformació social. La creació de nous equipaments polivalents i la rehabilitació d'espais públics clau estan dissenyades per fomentar la interacció veïnal i atraure noves generacions. L'aposta per la transició ecològica i la mobilitat sostenible es materialitzarà en projectes que redueixin la petjada de carboni del municipi i millorin la qualitat de vida dels seus habitants.