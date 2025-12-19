Lleida, Torrelameu, la Pobla, la Seu i Solsona rebran 44 milions d'euros del Pla de Barris per a millora urbana
Les accions proposades pels ajuntaments que han estat seleccionades en aquesta primera convocatòria se centren en la transformació física dels barris, en l’impuls de la transició ecològica o en l’acció sociocomunitària
Un total de 20 municipis de les vuit vegueries catalanes han resultat escollits com a beneficiaris dels ajuts de la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029. Els projectes triats sumen un pressupost de 412 milions d'euros, dels quals 232,71 milions d'euros els aportarà la Generalitat de Catalunya, una xifra superior a la prevista inicialment, tal i com ha explicat aquest divendres en roda de premsa el president de la Generalitat, Salvador Illa. Els projectes de millora urbana beneficiaran directament 273.519 residents en les Àrees d’Especial Atenció (AEE) escenari de les accions de transformació. A la demarcació de Lleida, els beneficiats són els municipis de Lleida, Torrelameu, la Pobla de Segur, la Seu d'Urgell i Solsona, amb un total de 44 milions d'euros.
A la ciutat de Lleida, la subvenció és de 12,5 milions; la Pobla de Segur rebrà 9,37 milions; Torrelameu, 4,89 milions; la Seu d'Urgell, 8,69, i Solsona 8,6 milions.
Tres dels municipis seleccionats estan governats per ERC –la Pobla de Segur, Torrelameu i Solsona– i dos, per PSC –Lleida i la Seu d'Urgell–.
El pla, municipi a municipi
El Pla de Barris de Solsona s’implementa al Nucli Antic i el seu entorn immediat exterior (la Plaça del Camp, el Passatge Guitart, el Pont de Solsona sobre el Riu Negre i la Plaça de les Moreres) i respon a la clara necessitat de rehabilitació urbanística, habitabilitat, i millora de l’eficiència energètica i accessibilitat. El projecte detecta la urgència de mobilitzar els edificis, habitatges i locals en desús per donar resposta a la necessitat d’habitatge assequible, impulsar el comerç local i de proximitat i l’emprenedoria. Per altra banda, atendrà la necessitat d’incrementar els espais verds, garantir l’accessibilitat de l’espai públic i l’ampliació dels serveis i equipaments sociocomunitaris per a la cohesió social. La necessitat integral de regeneració del Nucli Antic té en compte els principals reptes de la seva població present i futura: l’envelliment, l’emancipació, la vulnerabilitat i la diversitat.
La Pobla de Segur
El projecte s’adreça a tot el municipi, on es detecten problemàtiques com ara l’elevat índex d'envelliment i de la taxa d'immigració, baixa població activa, polígon industrial pendent de reparcel·lació i reurbanització, parc d'habitatges antic, falta d'equipaments públics, falta de gestió forestal i temperatures extremes, tant a l'hivern amb temperatures sota zero com a l'estiu per sobre els 40 graus.
Per revertir aquesta situació, el Pla de barris inclou actuacions com: millora urbana i accessibilitat al polígon industrial; ajuts a particulars per a la millora de l'eficiència energètica i accessibilitat a edificis, habitatges i locals; construcció d'una piscina pública municipal; gestió forestal amb accions de pasturatge i biomassa; programa inclusiu per a persones nouvingudes i amb risc d'exclusió social, i la construcció d'un espai cultural polivalent.
La Seu d’Urgell
El projecte se centra en el centre històric de la ciutat, un espai de gran valor patrimonial, cultural i simbòlic. La missió del Programa és recuperar, revitalitzar i cohesionar el Centre Històric com a espai viu, habitable, inclusiu i sostenible, reforçant el seu paper com a cor urbà, social i patrimonial de la ciutat. L’objectiu és garantir la preservació i posada en valor del patrimoni històric i arquitectònic, alhora que es milloren les condicions de vida de la població resident i es promou la convivència entre persones de diferents orígens culturals i generacions.
El Programa impulsa la dinamització econòmica i cultural, fomentant la cohesió social, l’envelliment actiu i la igualtat d’oportunitats, i adapta el barri als reptes demogràfics i ambientals derivats del canvi climàtic i de les noves exigències de sostenibilitat urbana.
Torrelameu
El nucli urbà de la vila presenta dèficits en accessibilitat, espais públics degradats, envelliment de la població i pèrdua progressiva d’activitat econòmica i social. La manca d’habitatge atractiu per a joves i l’obsolescència dels equipaments municipals han afavorit el despoblament i la desconnexió comunitària. El Pla de Barris vol revertir aquesta situació mitjançant la millora dels carrers i places, la creació d’equipaments polivalents, el foment de la transició ecològica i la promoció de la mobilitat sostenible. També impulsa programes socials que reforcen la convivència, la inclusió i l’arrelament. L’objectiu és transformar-se en una vila cohesionada, activa i sostenible.
Lleida
El Centre Històric de Lleida és una de les àrees de la ciutat on convergeixen diversos factors que afecten negativament la qualitat urbana i la qualitat de vida de la població que hi resideix, com l’envelliment del parc edificat, amb les problemàtiques vinculades a les deficients condicions d’habitabilitat, d’eficiència energètica i d’accessibilitat, fet que deriva en una gran quantitat d’habitatges buits. En l’àmbit social hi ha una elevada concentració de població estrangera amb dificultats d’aprenentatge i amb risc d’exclusió social.
En conseqüència, l'objectiu principal del Programa és la rehabilitació del parc edificat privat per millorar-ne les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat i d’eficiència energètica. També es preveu la recuperació d’edificis qualificats d’equipaments actualment en desús o en ús parcial, per tal que acullin noves activitats, usos o serveis, i siguin un pol d’atracció de noves oportunitats per als veïns del barri. Igualment pretén obtenir una infraestructura verda que doni resposta a les necessitats del barri i permeti recuperar espais actualment en desús com a espais de lleure per als veïns, i d’àrees d’ombreig interconnectades entre elles afavorint la biodiversitat. Les actuacions sociocomunitàries es basen en els camps de suport social, promoció de la cultura i de la llengua, d’equitat de gènere i de les oportunitats formatives i laborals, per afavorir la creació de noves alternatives i evitar les situacions d’exclusió o de segregació.