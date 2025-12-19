TRÀNSIT
Un veí de Lleida de 62 anys, el conductor que va morir ahir en un xoc contra un camió a l'N-230 a Gualda
Veí de Lleida de 62 anys, va ocórrer a les 14.30 hores i l’N-230 es va tallar dos hores
Un conductor de 62 anys i veí de Lleida va perdre la vida a primera hora de la tarda d’ahir al xocar frontalment el turisme que conduïa contra un camió a la carretera N-230 a Gualda, a la sortida de Balàfia.
El sinistre es va produir al voltant de les 14.30 hores al quilòmetre 3,5 quan, per causes que s’investiguen, van col·lidir un camió d’Aqualia i un cotxe. La carretera va quedar tallada unes dos hores en les dos direccions.
Fins al lloc del sinistre van acudir dos dotacions dels Bombers de la Generalitat, dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles de la Guàrdia Urbana, que es van fer càrrec de la investigació del sinistre al tractar-se d’un tram urbà, on té les competències de trànsit.
L’accident es va produir quan, per causes que s’investiguen, el cotxe i el camió van xocar frontalment a l’altura del Cotton en un tram amb doble línia contínua. Com a conseqüència de l’impacte, el turisme va acabar fora de la carretera.
Els sanitaris van intentar reanimar sense èxit el conductor i únic ocupant del cotxe, que va morir al lloc mateix de l’accident.
Amb la d’ahir ja són 29 les persones que han perdut la vida en el que va d’any en accidents de trànsit a les comarques de Lleida, una més que en el mateix període de l’any passat. A més, sis de les víctimes mortals del 2025 s’han registrat al terme municipal de Lleida.